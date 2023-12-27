Месси пытается уговорить своего очередного друга перейти в Интер Майами

Рохо может воссоединиться со своим экс-капитаном в США.

Интер Майами рассматривает возможность приобретения защитника Бока Хуниора Маркоса Рохо.

Главный тренер команды из США Херардо Мартино, и лидер клуба Лионель Месси, лично обсуждали с игроком его возможный переход.

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Помешать данным планам может Палмейрас, который также заинтересован в услугах Рохо. Сам игрок пока не знает, где продолжит карьеру.

На счету 33-летнего футболиста три гола в 11-ти матчах местного чемпионата в прошлой кампании.

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