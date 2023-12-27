iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси пытается уговорить своего очередного друга перейти в Интер Майами

Рохо может воссоединиться со своим экс-капитаном в США.
Сегодня, 19:51
Маркос Рохо / Getty Images
Маркос Рохо / Getty Images

Интер Майами рассматривает возможность приобретения защитника Бока Хуниора Маркоса Рохо.

Главный тренер команды из США Херардо Мартино, и лидер клуба Лионель Месси, лично обсуждали с игроком его возможный переход.

Читай также: Интер Майами объявил о переходе Суареса

Помешать данным планам может Палмейрас, который также заинтересован в услугах Рохо. Сам игрок пока не знает, где продолжит карьеру.

На счету 33-летнего футболиста три гола в 11-ти матчах местного чемпионата в прошлой кампании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Маркос Рохо интер майами

Статьи по теме

Месси или Роналду: чемпион НБА сделал свой выбор в споре за звание величайшего футболиста Месси или Роналду: чемпион НБА сделал свой выбор в споре за звание величайшего футболиста
Безопасность превыше всего: Месси пропустил свадьбу родственников Антонеллы Безопасность превыше всего: Месси пропустил свадьбу родственников Антонеллы
Суарес отреагировал на свой переход в Интер Майами Суарес отреагировал на свой переход в Интер Майами
Прометей в результативном матче вымучал победу над Цедевитой-Олимпией Прометей в результативном матче вымучал победу над Цедевитой-Олимпией
Помочь журналистам

Видео

Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Еврокубки20:48
Прометей в результативном матче вымучал победу над Цедевитой-Олимпией
Европа20:47
Арсенал определился с трансферными планами на январь
Европа20:40
Мудрик попал в стартовый состав Челси на матч с Кристал Пэласом
Украина20:20
УХЛ: Кременчуг в зрелищном матче обыграл Кэпиталс
Европа20:10
Ювентус продлил контракт с ключевым защитником
Европа20:10
Лейпциг объявил о приобретении футболиста Наполи
Европа19:55
Довбик получил новое прозвище от испанских СМИ
Европа19:51
Месси пытается уговорить своего очередного друга перейти в Интер Майами
Бокс19:49
Стали известны потенциальные соперники Хэйни
Европа19:33
Мудрик попал в символическую сборную разочарований по версии ESPN
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK