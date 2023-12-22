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Интер Майами объявил о переходе Суареса

Бекхэм продолжает собирать Барселону.
Сегодня, 18:31
Луис Суарес / intermiamicf.com
Луис Суарес / intermiamicf.com

Интер Майами объявил о подписании Луиса Суареса.

Уругвайский форвард воссоединиться с Лео Месси перед стартом сезона-2024.

"Мы рады, что игрок такого качества и страсти к игре, как Луис, присоединился к нашему клубу. Он присоединился к команде, которая вдохновляет новое поколение, и мы с нетерпением ждем, когда он выйдет на поле вместе с бывшими партнерами по команде и молодыми игроками из нашей академии", - сказал совладелец клуба Дэвид Бекхэм.

Напомним, что прошлый сезон Луис провел в Гремио, где в 53 матчах отличился 26-ю голами и 17-ю ассистами, став лучшим игроком сезона.

Ранее также сообщалось, что МЮ может подписать экс-игрока Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес

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