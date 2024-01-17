Челси предложили подписать Бензема, Фирмино или Митровича

Один из известных нападающих, выступающих в Саудовской Аравии, может пополнить состав "пенсионеров".

Челси было предложено подписать одного из форвардов, которые хотят покинуть Саудовскую профессиональную лигу.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на The Daily Express, у "синих" есть вариант с подписанием Карима Бензема, Роберто Фирмино или Александара Митровича.

Главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино стремится усилить центр нападения своей команды, а потому кто-то из данной троицы может стать одноклубником Михаила Мудрика уже этой зимой.

К тому же, нынешнюю ситуацию с нападающими Челси усугубил Кубок африканских наций - Николас Джексон уехал на турнир. Таким образом, лондонцы остались с одним Армандо Броей в качестве центрфорварда.

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Ранее стало известно, что Джордан Хендерсон договорился о расторжении своего контракта с Аль-Иттифаком ради возвращения в Европу.

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