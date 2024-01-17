Хендерсон и Аль-Иттифак договорились о расторжении контракта

Вскоре англичанин, у которого разошлись ожидания с реальностью жизни в Саудовской Аравии, станет игроком Аякса.

В ближайшее время Джордан Хендерсон покинет Саудовскую Аравию.

Как сообщает Sky Sports, 33-летний полузащитник договорился с Аль-Иттифаком о досрочном прекращении сотрудничества.

По информации Фабрицио Романо, Хендерсон вскоре должен подписать контракт с амстердамским Аяксом. Бывший капитан Ливерпуля отправится в Нидерланды, чтобы завершить свой переход.

Напомним, что Джордан Хендерсон провел в Саудовской Аравии всего полгода. Он подписал контракт с Аль-Иттифаком, который возглавляет его бывший одноклубник Стивен Джеррард. По контракту с саудовским клубом Хендерсон получал 600 тысяч фунтов в неделю.

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Однако Хендерсон был одним из тех игроков, которые, переехав в Саудовскую Аравию прошлым летом, оказались разочарованы местными условиями жизни. Это привело к тому, что многие игроки захотели вернуться в Европу.

В составе Аль-Иттифака Джордан Хендерсон провел 19 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

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