Юрченко подписал контракт с Металлистом 1925

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о переходе Владлена Юрченко.

Полузащитник подписал с харьковским клубом контракт, рассчитанный до лета 2025 года. В новой команде 29-летний игрок будет выступать под 80-м номером.

Неделей ранее Юрченко договорился с Ворсклой о досрочном прекращении сотрудничества. За полтора года в составе "зелено-белых" украинец провел 31 матч, в которых отличился тремя голами и двумя результативными передачами.

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Отметим, что недавно из Ворсклы в Металлист 1925 также перешел Виктор Скрипник. Место главного тренера полтавчан занял тренер вратарей Сергей Долганский.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами Украинской Премьер-лиги нынешнего сезона.

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