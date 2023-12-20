Официально: Скрипник покинул Ворсклу и возглавил Металлист 1925

Наставник расторг контракт с полтавчанами, чтобы присоединиться к харьковскому коллективу.

Ворскла на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с Виктором Скрипником.

Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

"Спасибо Виктору Анатольевичу и его тренерскому штабу за сотрудничество и профессионализм, желаем успехов в дальнейшей работе", - говорится в заявлении полтавчан.

#тренер



Ми і Віктор #Скрипник досягли обопільної згоди щодо дострокового припинення чинного контракту.



Дякуємо Віктору Анатолійовичу та його тренерському штабу за співпрацю і професіоналізм, бажаємо успіхів у подальшій роботі. 🤝#ФКВП #FCV pic.twitter.com/XuzSoXSYR2 — FC VORSKLA (@vorsklacomua) December 20, 2023

Параллельно с этим Металлист 1925 объявил о назначении Скрипника новым главным тренером команды.

Согласно официальному сайту харьковчан, 54-летний украинец поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан на три года.

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Вместе с ним в Металлист 1925 пришли его ассистенты Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышов.

Уже в тренерском штабе Скрипника продолжат работать Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин. Олег Голодюк также останется работать в структуре клуба

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