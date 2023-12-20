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Официально: Скрипник покинул Ворсклу и возглавил Металлист 1925

Наставник расторг контракт с полтавчанами, чтобы присоединиться к харьковскому коллективу.
Сегодня, 15:52
Виктор Скрипник / Металлист 1925
Виктор Скрипник / Металлист 1925

Ворскла на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с Виктором Скрипником.

Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

"Спасибо Виктору Анатольевичу и его тренерскому штабу за сотрудничество и профессионализм, желаем успехов в дальнейшей работе", - говорится в заявлении полтавчан.

Параллельно с этим Металлист 1925 объявил о назначении Скрипника новым главным тренером команды.

Согласно официальному сайту харьковчан, 54-летний украинец поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан на три года.

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Вместе с ним в Металлист 1925 пришли его ассистенты Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышов.

Уже в тренерском штабе Скрипника продолжат работать Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин. Олег Голодюк также останется работать в структуре клуба

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла чемпионат Украины Металлист 1925 Виктор Скрипник

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