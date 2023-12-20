В Украине и Англии старые чемпионы, Усик - не абсолют: главные вопросы, на которые ответил 2023 год

Редакторы ISPORT вспомнили интересные вопросы, на которые искали ответы в начале года.

В январе этого года ISPORT выделил список вопросов, на которые хотел бы получить ответ в 2023 году. Где-то наши прогнозы сбылись, где-то с треском провалились.

Что ж, давайте вместе посмотрим, что именно нас интересовало год назад и как в итоге все сложилось.

Вопрос : Месси выиграет восьмой Золотий мяч?

: Месси выиграет восьмой Золотий мяч? Прогноз : да, Месси выиграет Золотий мяч

: да, Месси выиграет Золотий мяч Ответ: да, Месси выиграл Золотий мяч

После победы на чемпионате мира год назад Лионель сразу же стал главным претендентом на самый ценный индивидуальный приз года. И даже невероятные бомбардирские достижения Эрлинга Голанда и его результаты в плане командных трофеев не смогли переплюнуть "золото" аргентинца на мундиале. Для некоторых очень спорно, но Месси все же взял очередной ЗМ.

Источник: Getty Images

Вопрос : Станет ли Арсенал чемпионом АПЛ?

: Станет ли Арсенал чемпионом АПЛ? Прогноз : Да, если смогут увеличить глубину состава и подписать Мудрика

: Да, если смогут увеличить глубину состава и подписать Мудрика Ответ: Нет, не стал, потому что не подписал Мудрика

Лондонцы очень круто провели первую половину прошлого сезона и выглядели главным фаворитом на чемпионство, но все сложилось не так, как предполагалось. Мудрика им подписать не удалось и кто знает, а вдруг в Арсенале Михаил не имел бы таких проблем как в Челси и возможно именно его не хватило "канонирам", чтобы бороться против Ман Сити до самого конца.

Вопрос : Изменится ли владелец у МЮ?

: Изменится ли владелец у МЮ? Прогноз : Владелец останется прежним, но будет определено основное направление - продажа в 2024-м или сохранение акций

: Владелец останется прежним, но будет определено основное направление - продажа в 2024-м или сохранение акций Ответ: продажа все еще не состоялась, никто не понимает, о чем думают Глейзеры

Идет второй год попытки продажи Манчестер Юнайтед. Катарский шейх Джассим Аль-Тани не смог выкупить все 100% акций, сэр Джим Рэтклифф договорился о покупке 25%. Однако ратификация договора все еще не состоялась – процесс затягивается все больше и больше. Никто не удивится, если продажа состоится уже по завершению сезона (если вообще состоится).

Источник: Getty Images

Вопрос : Вернется ли в Украину международный футбол?

: Вернется ли в Украину международный футбол? Прогноз : будут благотворительные игры с представителями разных стран

: будут благотворительные игры с представителями разных стран Ответ: не было даже благотворительных матчей

К сожалению, 2023 год сменится 2024-м, а война будет продолжаться - российские оккупанты все еще ходят по нашей земле. Поэтому вообще не удивительно, что футбол международного уровня не вернулся на футбольные поля Украины.

Все наши команды играли свои еврокубковые и благотворительные матчи в Европе. Вряд ли эта ситуация изменится в следующем году.

Вопрос : Станет ли Усик абсолютным чемпионом?

: Станет ли Усик абсолютным чемпионом? Прогноз : нет, Усик не станет абсолютным чемпионом (чтобы не сглазить)

: нет, Усик не станет абсолютным чемпионом (чтобы не сглазить) Ответ: не стал, но не по своей вине

В 2023 году Александр Усик сделал все возможное, чтобы приблизиться к статусу абсолютного чемпиона мира. В конце августа украинец защитил свои пояса от посягательств Даниэля Дюбуа, после чего подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри.

Однако британец после поединка с Фрэнсисом Нганну не захотел сразиться с Усиком в декабре. В итоге бой был перенесен на февраль 2024 года.

Источник: Getty Images

Вопрос : Перейдут ли Цыганков, Мудрик и Довбик в европейские клубы?

: Перейдут ли Цыганков, Мудрик и Довбик в европейские клубы? Прогноз : уйдут все трое

: уйдут все трое Ответ: Да, да и да

Прогноз, на который все мы надеялись и который осуществился. Причем Цыганков и Мудрик ушли уже в январе 2023 года, а Довбик переехал в Европу летом. Как результат, Цыганков и Довбик являются неотъемлемой частью Жироны, лидирующей в Ла Лиге, а Артем идет среди лидеров бомбардирской гонки.

К сожалению, Михаил попал в Челси, который никак не найдет свою игру, поэтому украинец не может стать железобетонным игроком основы. Хотя забивать и ассистировать он уже начал.

Источник: Getty Images

Вопрос : Перестанет ли Ломаченко "постить" о церкви?

: Перестанет ли Ломаченко "постить" о церкви? Прогноз : Посты продолжатся

: Посты продолжатся Ответ: Посты продолжились

Василий Ломаченко a.k.a. "не хочу быть говорящей головой, потому что слова ничего не решат" после очередной волны критики в январе закрыл свою страницу в Instagram для посещения с территории Украины.

А в марте он занял пророссийскую позицию, когда с территории Киево-Печерской Лавры выгоняли представителей УПЦ (МП). Как говорится, делает он, а стыдно нам. Надеяться, что Ломаченко изменится, не стоит.

Вопрос : Составит ли кто-то конкуренцию Ферстаппену?

: Составит ли кто-то конкуренцию Ферстаппену? Прогноз : Увидим борьбу трех пилотов трех разных команд (аллилуйя!)

: Увидим борьбу трех пилотов трех разных команд (аллилуйя!) Ответ: АХАХАХХАХАХАХАХАХ

Если украинцам стыдно за Ломаченко, то лично нам стыдно за такой прогноз. Были надежды на конкуренцию, а в результате ситуация была даже хуже, чем в сезоне-2022. Ферстаппен выиграл 19 Гран-при из 22 – что тут еще можно сказать? Макса можно было делать чемпионом уже по итогам первой части года.

Источник: Getty Images

Вопрос : Выиграет ли Днепр-1 УПЛ?

: Выиграет ли Днепр-1 УПЛ? Прогноз : да, Днепр-1 станет чемпионом

: да, Днепр-1 станет чемпионом Ответ: Шахтер стал 14-кратным чемпионом, Днепр-1 занял второе место

Борьба за золотые медали высшего украинского дивизиона продолжалась почти до последнего тура сезона-2022/23. Однако в последних трех турах Днепр-1 потерпел два поражения, одно из которых состоялось в очной встрече с Шахтером, что и поставило крест на ожиданиях команды тогда Александра Кучера стать чемпионом Украины.

В итоге в последнем туре днепряне даже могли потерять второе место.

Вопрос : Станет ли Беринчик чемпионом мира?

: Станет ли Беринчик чемпионом мира? Прогноз: нет, Беринчик не станет чемпионом

нет, Беринчик не станет чемпионом Ответ: прогноз ожидаемо подтвердился, но шансы на титульный бой увеличились

Денис Беринчик ожидаемо не получил титульный бой и только провел уже восьмую защиту пояса WBO International, одолев Энтони Йигита. Всеми титулами владел абсолют легкого веса Девин Хэйни и успешно их удержал, разобравшись с Василием Ломаченко.

Впрочем, сейчас шансы побороться за основной пояс увеличились, ведь Хэйни под конец года освободил титулы, поднявшись в весе. Беринчик - второй в рейтинге WBO, и ходят разговоры о возможном поединке за вакантный пояс с другим бойцом из верхней части списка. Ломаченко - первый номер, но тот, скорее всего, пойдет за свободным титулом по линии другой организации.

Вопрос : Сборная Украины по баскетболу выйдет на ЧМ?

: Сборная Украины по баскетболу выйдет на ЧМ? Прогноз : вместо чемпионата мира будем готовиться к Евробаскету с новым тренером сборной

: вместо чемпионата мира будем готовиться к Евробаскету с новым тренером сборной Ответ: вместо чемпионата мира сборная готовится к Евробаскету с новым тренером

С четырьмя победами Украина заняла пятое место в отборе на ЧМ-2023. В марте Айнарс Багатскис покинул пост главного тренера, где его сменил Виталий Степановский. Затем мы проиграли в преквалификации Олимпиады-2024.

В следующем году по результатам жеребьевки "желто-синие" сыграют с Португалией, Словенией и Израилем в квалификации Евробаскета-2025. Все идет по плану.

Источник: Getty Images

Вопрос : Вернется ли Свитолина и станет ли она первой ракеткой Украины?

: Вернется ли Свитолина и станет ли она первой ракеткой Украины? Прогноз : вернется в теннис во второй половине года и не успеет стать первой ракеткой Украины

: вернется в теннис во второй половине года и не успеет стать первой ракеткой Украины Ответ: вернулась раньше и успела стать лучшей теннисисткой страны

Возвращение Светолиной произошло еще в первой части 2023 года, Элина в мае выиграла турнир в Страсбурге. На Ролан Гаррос украинка дошла до четвертьфинала, в июле дошла до полуфинала Уимблдона, где проиграла будущей триумфаторке турнира Маркете Вондроушевой.

После случился неудачный US Open (поражение в третьем раунде). Однако уже тогда она была в статусе первой ракетки Украины.

Вопрос : Как проведет Евро-2023 молодежная сборная Украины по футболу?

: Как проведет Евро-2023 молодежная сборная Украины по футболу? Прогноз : выход из группы будет считаться успехом

: выход из группы будет считаться успехом Ответ: превзошли собственные ожидания и дошли до полуфинала

Летом команда Руслана Ротаня стала одним из главных открытий молодежного чемпионата Европы-2023. "Желто-синие" не только вышли из группы, но и сразу же в 1/4 финала остановили одного из главных фаворитов турнира сборную Франции (3:1).

К сожалению, в полуфинале украинцы были разбиты испанцами (1:5), однако, несмотря на счет матча, этот результат уже был успехом, ведь Украина завоевала путевку на Олимпиаду-2024.

Источник: Getty Images

Вопрос : Украинские биатлонисты добудут хотя бы одну медаль Кубка мира?

: Украинские биатлонисты добудут хотя бы одну медаль Кубка мира? Прогноз : украинские биатлонисты выиграют несколько медалей

: украинские биатлонисты выиграют несколько медалей Ответ: провальные выступления, ни одной медали

Сезон-2022/23 стал для украинского биатлона едва ли не худшим за все времена. Ни среди мужчин, ни среди женщин не было ни одной медали, а лучшим результатом сезона стало десятое место Артема Примы в гонке преследования на третьем этапе во французском Анси. Как итог, мужчины с 6005 очками заняли девятое место Кубка наций, женщины (5399) – десятое.

Вопрос : Выиграет ли ЛЧ команда, которая никогда ее еще не выигрывала?

: Выиграет ли ЛЧ команда, которая никогда ее еще не выигрывала? Прогноз : Претендентов много, но победитель один – чемпионство выиграет команда, которая уже обладала трофеем

: Претендентов много, но победитель один – чемпионство выиграет команда, которая уже обладала трофеем Ответ: Манчестер Сити - новый победитель Лиги чемпионов

История произошла на наших с вами глазах – Манчестер Сити впервые в своей истории поднял над головой кубок Лиги чемпионов, победив в финале миланский Интер. Кто-то на это надеялся, кто-то в это не верил, а кто-то хотел поражения "горожан".

Но случилось так, как случилось. В итоге Лига чемпионов получила совершенно нового победителя, а Сити затем стал еще и обладателем требла.

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