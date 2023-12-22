Беллингем, Кейн и Довбик с Цыганковым: ТОП-5 лучших трансферов 2023 года

В 2023 году мир футбольных трансферов вновь поразил своим разнообразием и масштабностью. Клубы из различных уголков планеты не жалели средств, чтобы укрепить свои составы, привлекая к себе самых ярких звезд мирового футбола.

В данной статье мы рассмотрим наиболее значимые и успешные со спортивной точки зрения сделки 2023 года, которые принесли клубам успех в различных соревнованиях.

Джуд Беллингем (Из Боруссии - в Реал)

Этим летом Реал официально объявил о переходе Беллингема, подписав хавбека за более чем 130 млн евро. Трансфер Джуда вызывал сомнения не только у футбольных экспертов, но даже у одноклубников.

Каково было удивление фанатов и всего мира, когда 20-летний игрок стал феерить на поле, показывая невероятную результативность и крайне зрелую игру, не уступая Модричу и Кроосу.

Беллингем успел за половину сезона побить несколько голевых рекордов Роналду в Реале, принести своим голом победу в Эль-Классико, а также вывести свою команду в плей-офф Лиги чемпионов.

Статистика: 17 голов и 5 ассистов в 20 матчах

Харри Кейн (Из Тоттенхэма - в Баварию)

Самая интересная и длительная сага с уходом лидера сборной Англии в клуб, который может выиграть трофеи завершилась! Как оказалось, 100 млн евро было достаточно для того, чтобы убедить "шпор" расстаться с легендой клуба.

Начало карьеры у Кейна не задалось, ведь его бросили в бой в первом же матче сезона за Суперкубок Германии, где "проклятие" форварда продолжило действовать. Мюнхенцы упустили трофей.

Далее у Харри пошла белая полоса. 30-летний стал оформлять результативные действия одно за другим. Сейчас игрок является лидером чемпионата по забитым мячам.

Статистика: 24 гола и 8 ассистов в 20 матчах

Джеймс Мэддисон (Из Лестера - в Тоттенхэм)

Переход Джеймса Мэддисона в Тоттенхэм - один из лучших в 2023 году по нескольким причинам. Хавбек идеально подошел для стиля игры "шпор". Он может играть как в центре поля, так и на фланге, что дает главному тренеру больше возможностей для построения атакующих действий.

Также Джеймс помог улучшить атакующую игру команды. Мэддисон обладает отличным голевым чутьем и может создавать моменты для партнеров как в штрафной площади, так и за ее пределами.

Конечно, еще рано говорить о том, насколько успешным стал этот переход Мэддисона в Тоттенхэм. Однако потенциал у этого трансфера все еще невероятный, и он может стать одним из ключевых факторов в борьбе "шпор" за высокие места в этом сезоне.

Статистика: 3 гола и 5 ассистов в 12 матчах

Алекс Гримальдо (Из Бенфики - в Байер)

Переход Гримальдо является важным шагом в развитии Байера. Клуб хочет бороться за чемпионство в Бундеслиге, и фулбек является одним из игроков, которые могут помочь команде достичь этих целей.

Испанец уже улучшил оборонительную и атакующую игру команды. Гримальдо обладает хорошим дриблингом и может создавать моменты для партнеров, при этом сам неоднократно завершая опасные эпизоды у чужих ворот.

Гримальдо дал Хаби Алонсо вариативность во всех линиях и построениях команды во время матча. А самое главное - защитник пополнил ряды Байера совершенно бесплатно, принеся уже невероятную победу клубу.

Статистика: 9 голов и 9 ассистов в 23 матчах

Виктор Цыганков и Артем Довбик (Из УПЛ - в Жирону)

Виктор Цыганков и Артем Довбик - два украинских футболиста, которые перешли в Жирону в январе и августе 2023 года соответственно. Оба игрока уже успели проявить себя в составе испанского клуба и стали одними из его ключевых игроков.

Цыганков - это талантливый вингер с отличной техникой, скоростью и дриблингом. Он может играть как на правом, так и на левом фланге атаки.

Довбик - это мощный и техничный нападающий с хорошим голевым чутьем. Он является таранным форвардом-завершителем, который придется кстати каждой команде мира.

Приход Цыганкова и Довбика позволил Жироне значительно улучшить свою атакующую игру. В прошлом сезоне клуб забил всего 38 голов в 38 матчах Ла Лиги. В этом сезоне Жирона уже забила 34 гола в 13 матчах, что является лучшим результатом в лиге.

В целом, переход Цыганкова и Довбика в Жирону - это один из лучших трансферов в истории клуба. Оба игрока уже успели проявить себя в составе испанского клуба и стали одними из его ключевых игроков.

Статистика: 13 голов и 5 ассистов в 16 матчах на двоих

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