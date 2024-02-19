Салах, Сака или кто-нибудь еще? Миколенко назвал имя самого сложного оппонента в АПЛ
Виталий Миколенко играет в Английской Премьер-лиге уже третий год. И за это время украинец противостоял многим высококлассным футболистам.
В недавнем интервью Sky Sports 24-летний фулбек Эвертона выделил трех самых сложных оппонентов, также назвав того, с кем ему сложнее всего справиться.
"(Могу отметить) трех игроков: Мо Салах, Букайо Сака и Бернарду Силва. (Самый сложный оппонент) - Мо Салах. Он очень быстро двигается с мячом. Он двигается прямо на тебя и меня это пугает. Остальных игроков это тоже пугает", - сказал Виталий.
В нынешнем сезоне Виталий Миколенко принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола.
Ранее стало известно, что Кристал Пэлас принял решение расстаться с главным тренером Роем Ходжсоном, которого недавно госпитализировали.
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