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Салах, Сака или кто-нибудь еще? Миколенко назвал имя самого сложного оппонента в АПЛ

Украинец не постеснялся рассказать, с кем ему сложнее справиться.
Сегодня, 19:42
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Виталий Миколенко играет в Английской Премьер-лиге уже третий год. И за это время украинец противостоял многим высококлассным футболистам.

В недавнем интервью Sky Sports 24-летний фулбек Эвертона выделил трех самых сложных оппонентов, также назвав того, с кем ему сложнее всего справиться.

"(Могу отметить) трех игроков: Мо Салах, Букайо Сака и Бернарду Силва. (Самый сложный оппонент) - Мо Салах. Он очень быстро двигается с мячом. Он двигается прямо на тебя и меня это пугает. Остальных игроков это тоже пугает", - сказал Виталий.

В нынешнем сезоне Виталий Миколенко принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола.

Ранее стало известно, что Кристал Пэлас принял решение расстаться с главным тренером Роем Ходжсоном, которого недавно госпитализировали.

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