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Ювентус и клубы АПЛ интересуются центрбеком Милана

В последнее время Фикайо Томори находится в немилости у Паулу Фонсеки.
Сегодня, 14:12
Фикайо Томори / Getty Images
Фикайо Томори / Getty Images

Нынешний сезон рискует стать для Фикайо Томори последним в составе Милана.

Как сообщает Calciomercato, "россонери" рассматривают возможность продать 26-летнего центрбека следующим летом.

На англичанина претендует Ювентус и неназванные клубы АПЛ. По информации источника, Милан будет готов расстаться с защитником, если клуб получит за него более 20 миллионов евро.

Томори впал в немилость у главного тренера Паулу Фонсеки из-за потери игровой формы и инцидента во время матча с Фиорентиной (1:2).

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Когда "дьяволы" заработали второй пенальти, Фикайо отдал мяч не штатному пенальтисту Кристиану Пулишичу, а Тэмми Абрахаму, своему другу и соотечественнику, с которым он выступал за Челси.

После того эпизода Томори три матча из четырех начал на скамейке запасных, выйдя в старте лишь на игру с Брюгге (3:1) и отыграв три минуты в поединке с Удинезе (1:0).

Фикайо Томори присоединился к Милану летом 2021 года, перейдя из Челси за 34,4 миллиона евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан АПЛ Фикайо Томори

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