Ливерпуль определился с судьбой Слота

В Ливерпуле приняли решение касательно Арне Слота, пишет Давид Орнштейн.

Позиция клуба касательно главного тренера не изменилась, даже несмотря на результаты текущего сезона.

Орнштейн заявил, что в клубе все еще верят в тренера и не намерены его увольнять летом, несмотря на слухи.

В клубе считают, что в текущем сезоне ряд неблагопритяных факторов на поле и вне его помешали Слоту привести команду к большему количеству побед.

В итоге Ливерпуль позволит Слоту участвовать в предстоящей трансферной кампании.

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб возобновил переговоры по Салаху.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!