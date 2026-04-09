"Ливерпулю повезло": Слот - об игре с ПСЖ в ЛЧ

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот оценил поражение своей команды от ПСЖ со счетом 0:2 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

"Если проанализировать игру в целом, я думаю, нам повезло, что мы проиграли всего 0:2. Первый гол сильно ударил по нам. Думаю, для нас в целом все прошло неплохо, ведь у нас еще будет игра с ними на Энфилде, и мы знаем, насколько это может быть для нас полезно", - сказал наставник.

Мы хотели создавать больше моментов, но, честно говоря, особо было нечего создавать. Мы много раз пытались встречать их высоко, но они переигрывали нас в борьбе один на один. Думаю, то же самое происходило и во втором тайме: несколько раз наши игроки выходили на перспективные позиции.

Напомним, что ответная игра пройдет в Ливерпуле 14 апреля. Также мерсисайдцы повторили антирекорд, установленный 14 лет назад.

