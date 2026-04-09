"Ливерпулю повезло": Слот - об игре с ПСЖ в ЛЧ

Главный тренер о шансе на ответную игру.
Сегодня, 08:29       Автор: Валентина Чорноштан
Арне Слот / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот оценил поражение своей команды от ПСЖ со счетом 0:2 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

"Если проанализировать игру в целом, я думаю, нам повезло, что мы проиграли всего 0:2. Первый гол сильно ударил по нам. Думаю, для нас в целом все прошло неплохо, ведь у нас еще будет игра с ними на Энфилде, и мы знаем, насколько это может быть для нас полезно", - сказал наставник.

Мы хотели создавать больше моментов, но, честно говоря, особо было нечего создавать. Мы много раз пытались встречать их высоко, но они переигрывали нас в борьбе один на один. Думаю, то же самое происходило и во втором тайме: несколько раз наши игроки выходили на перспективные позиции.

Напомним, что ответная игра пройдет в Ливерпуле 14 апреля. Также мерсисайдцы повторили антирекорд, установленный 14 лет назад.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Ливерпуль уступил ПСЖ и повторил антирекорд 14-летней давности Ливерпуль уступил ПСЖ и повторил антирекорд 14-летней давности
ПСЖ без проблем разбил Ливерпуль ПСЖ без проблем разбил Ливерпуль
Манчестер Сити с хет-триком Холанда разгромил Ливерпуль в Кубке Англии Манчестер Сити с хет-триком Холанда разгромил Ливерпуль в Кубке Англии
НБА: Оклахома уверенно справиться с Клипперс, Детройт переиграл Милуоки НБА: Оклахома уверенно справиться с Клипперс, Детройт переиграл Милуоки

Видео

Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи ЛЕ и ЛК: Порту - Ноттингем и Шахтёр - АЗ Алкмар
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
просмотров

Последние новости

НБА08:59
НБА: Оклахома уверенно справиться с Клипперс, Детройт переиграл Милуоки
Лига Чемпионов08:29
"Ливерпулю повезло": Слот - об игре с ПСЖ в ЛЧ
Лига конференций08:13
АЗ потерял ключевого игрока перед игрой с Шахтером
Лига Европы08:00
Лига Европы: анонс 1/4 финала — Ноттингем в Португалии, Астон Вилла сыграет с обидчиком Ромы
Теннис07:50
Хардовый ATP 500 под угрозой исключения из расписания
Европа07:24
Ливерпуль уступил ПСЖ и повторил антирекорд 14-летней давности
Европа07:10
Футбол сегодня: матчи ЛЕ и ЛК: Порту - Ноттингем и Шахтёр - АЗ Алкмар
Лига Чемпионов00:01
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Атлетико снова победил Барселону на Камп Ноу
Лига Чемпионов23:56
ПСЖ без проблем разбил Ливерпуль
