Ливерпуль уступил ПСЖ и повторил антирекорд 14-летней давности
Накануне прошел матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ принимал дома Ливерпуль в рамках первого матча четвертьфинала.
Игра завершилась полной доминацией на поле подопечных Луиса Энрике, что привело к победе французской команды.
Для Ливерпуля это поражение стало четвертым подряд в гостях: ранее мерсисайдцы уступили Галатасараю (0:1), Брайтону (1:2) и Манчестер Сити (0:4).
Добавим, что последний раз "красные" могли "похвастаться" такой статистикой в апреле 2012 года.
◉ L 1-0 vs. Galatasaray— Squawka (@Squawka) April 8, 2026
◉ L 2-1 vs. Brighton
◉ L 4-0 vs. Man City
◉ L 2-0 vs. PSG
Liverpool have lost four consecutive away games across all competitions for the first time since April 2012.
К слову, французский гранд представил обновленный логотип.
