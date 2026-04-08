ПСЖ без проблем разбил Ливерпуль

Мерсисайдцы не смогли ни разу пробить в створ ворот.
Вчера, 23:56       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ - Ливерпуль / Getty Images
В среду, 8 апреля, ПСЖ принимал дома Ливерпуль в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Парижане с первых же минут прижали соперника к его воротам, и уже на 11-й минуте Дуэ открыл счет. Оставшиеся полчаса ПСЖ только пытался забить еще, в то время как Ливерпуль завершил тайм с нулем ударов.

Во втором тайме ситуация на поле практически не изменилась. Команда Энрике безраздельно властвовала на поле, а гол Кварацхелии лишь увеличив преимущество парижан.

По истечению 90 минут Ливерпуль мог быть рад тому, что удалось пропустить лишь два мяча.

ПСЖ - Ливерпуль 2:0
Голы: Дуэ, 11 Кварацхелия, 65

