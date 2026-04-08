Французский гранд представил обновленный логотип

Марсель решил осовременить эмблему.
Вчера, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Марсель / om.fr

Марсель представил обновленный логотип клуба.

Команда решила осовременить свое лого, хотя оно и претерпели минимальные, но заметные изменения.

Также логотип сделан в марсельском синем цвете, который является "результатом синтеза исторических клубных оттенков и культовых оттенков города".

В клубе же заявили, что отнеслись к новому лого с максимальным уважением, использовав исторические детали.

Здесь собраны и переосмыслены ключевые элементы прежних логотипов. Среди них – белое обрамление, вдохновленное логотипом 1973 года, структура буквы M, унаследованная от логотипа 1899 года, плавные изгибы и динамика линий логотипа 1986 года, а также культовое двойное обрамление логотипа 1993 года

Ранее также сообщалось, что ПСЖ хочет еще одного росиянина.

