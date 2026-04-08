Французский гранд представил обновленный логотип
Марсель решил осовременить эмблему.
Команда решила осовременить свое лого, хотя оно и претерпели минимальные, но заметные изменения.
Также логотип сделан в марсельском синем цвете, который является "результатом синтеза исторических клубных оттенков и культовых оттенков города".
В клубе же заявили, что отнеслись к новому лого с максимальным уважением, использовав исторические детали.
Здесь собраны и переосмыслены ключевые элементы прежних логотипов. Среди них – белое обрамление, вдохновленное логотипом 1973 года, структура буквы M, унаследованная от логотипа 1899 года, плавные изгибы и динамика линий логотипа 1986 года, а также культовое двойное обрамление логотипа 1993 года
