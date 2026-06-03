iSport.ua
Русский Українська

Промоутер сообщил, когда состоится следующий бой Итаумы

Анонс поединка британского проспекта будет уже в ближайшее время.
Сегодня, 13:31       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Мозес Итаума и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО), поделился информацией о его ближайшем бое.

По словам представителя британского боксера, уже в ближайшие дни они планируют официально анонсировать поединок, который должен состояться в августе.

Читай также: Уоррен высказался о потенциальном бое Дюбуа и Итаумы

"Это будет 8 или 25 августа. Надеюсь, мы анонсируем бой уже на этой неделе. Это будет соперник из топ-10", - сказал Уоррен в комментарии Playbook Boxing.

Ожидается, что соперником Итаумы должен стать хорват Филип Хргович (20-1, 15 КО).

Ранее Хргович высказался о потенциальном бое против Итаумы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Мозес Итаума

Статьи по теме

Промоутер Фьюри назвал боксера, который точно не станет его соперником в ближайшем бою Промоутер Фьюри назвал боксера, который точно не станет его соперником в ближайшем бою
"Нужно действовать быстро": Промоутер высказался о следующем сопернике Усика "Нужно действовать быстро": Промоутер высказался о следующем сопернике Усика
Уоррен требует бой с Кабайелом, угрожая лишением Усика пояса WBC Уоррен требует бой с Кабайелом, угрожая лишением Усика пояса WBC
Возможный будущий соперник Итаумы высказался о бое с Мозесом Возможный будущий соперник Итаумы высказался о бое с Мозесом

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных Дании, Италии, Нидерландов, Польши
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк и Сан-Антонио встретятся в финальной серии
просмотров

Последние новости

НБА14:45
Плей-офф НБА: Нью-Йорк и Сан-Антонио встретятся в финальной серии
Бокс14:25
Промоутер Джошуа очертил сроки проведения боя с Фьюри
Европа13:56
Реал договорился о переходе с защитником Интера
Бокс13:31
Промоутер сообщил, когда состоится следующий бой Итаумы
Европа12:59
Ювентус выдвинул условие своему нападающему для продления контракта
Бокс12:27
Промоутер Фьюри назвал боксера, который точно не станет его соперником в ближайшем бою
Европа11:56
Реал представил основную форму на следующий сезон
Бокс11:28
"У него есть 30 дней": Временный чемпион озвучил ультиматум Усику
Формула 110:49
Феррари объявила о продлении контракта с Леклером
Европа09:58
Реал достиг договоренности с защитником Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK