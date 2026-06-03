Промоутер сообщил, когда состоится следующий бой Итаумы

Анонс поединка британского проспекта будет уже в ближайшее время.

Фрэнк Уоррен, промоутер проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО), поделился информацией о его ближайшем бое.

По словам представителя британского боксера, уже в ближайшие дни они планируют официально анонсировать поединок, который должен состояться в августе.

Читай также: Уоррен высказался о потенциальном бое Дюбуа и Итаумы

"Это будет 8 или 25 августа. Надеюсь, мы анонсируем бой уже на этой неделе. Это будет соперник из топ-10", - сказал Уоррен в комментарии Playbook Boxing.

Ожидается, что соперником Итаумы должен стать хорват Филип Хргович (20-1, 15 КО).

Ранее Хргович высказался о потенциальном бое против Итаумы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!