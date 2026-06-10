Ювентус согласовал контракт с обладателем Лиги Европы-2026

Ювентус согласовал условия личного контракта с Эмилиано Мартинесом. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По имеющейся информации, туринский клуб предложил аргентинцу 3-летний контракт, но с понижением зарплаты.

Отмечается, что 33-летний вратарь одобрил соглашение, однако теперь проблема заключается с Астон Виллой.

Добавим, что в контракте Мартинеса есть пункт об отступных, которые Ювентус не хочет платить. К слову, текущий контракт голкипера с английской командой рассчитан до лета 2029 года.

Тем временем Реал сделал официальное предложение по Альваресу.

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