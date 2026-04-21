Игрока Буковины забрала со стадиона скорая во время матча с Динамо

Во вторник, 21 апреля, Буковина и Динамо встречаются в Тернополе в полуфинале Кубка Украины.

В середине первого тайма этого поединка случился неприятный эпизод. Защитнику черновицкой команды Андрею Бусько стало плохо, и он упал на газон в центре поля.

При этом инцидент произошел во время голевой атаки киевлян, а главный арбитр разрешил продолжить игру. Эпизод в итоге завершился голом Матвея Пономаренко, который вывел киевлян вперед на 23-й минуте.

Такое решение вызвало возмущение со стороны тренерского штаба Буковины. Медики же вынесли Бусько с поля на носилках, а со стадиона его увезли на машине скорой помощи.

На 28-й минуте вместо Бусько на поле вышел Ян Морговский.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Кубка Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!