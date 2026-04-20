Буковина — Динамо: кто выйдет в финал Кубка Украины

Кубок Украины по футболу подошёл к стадии полуфинальных матчей, и уже на этой неделе мы узнаем, кто сыграет в решающем поединке турнира.

Первыми свой матч 1/2 финала сыграют киевское Динамо и черновицкая Буковина.

Буковина — Динамо Киев

21 апреля, 18:00, Тернополь, стадион им. Р. Шухевича

Путь к полуфиналу

Буковина начала свои выступления в Кубке Украины ещё в августе матчем 1/32 финала против любительского коллектива Авангард из Харьковской области. Тогда черновицкий клуб одержал уверенную победу со счётом 3:0.

После этого команда играла уже с профессионалами: в 1/16 финала минимально обыграла представителя УПЛ Карпаты, затем была победа над тернопольской Нивой (2:1), а в четвертьфинале пришлось встретиться с ЛНЗ, которого удалось пройти только в серии пенальти.

Динамо стартовало сразу с 1/16 финала матчем против Александрии, которую на выезде удалось обыграть со счётом 2:1. А уже в 1/8 финала состоялось главное противостояние страны — матч против Шахтёра. В Киеве Динамо тогда забило дважды и одержало победу, выбив главного конкурента.

Уже в четвертьфинале киевляне впервые сыграли против представителя Первой лиги — Ингульца, которого уверенно обыграли со счётом 2:0.

Повторение прошлогоднего полуфинала

До этой стадии Кубка Украины довольно редко доходят представители низших дивизионов, однако Буковина сделала это второй раз подряд.

В прошлом году черновицкий клуб также играл в 1/2 финала против Динамо. Та встреча была очень напряжённой и началась для андердога отлично — команда забила в середине первого тайма и ушла на перерыв, ведя 1:0, однако Динамо сделало выводы.

Во второй половине киевляне забили сразу четыре мяча и вышли в финал турнира.

Ориентировочные составы

У Динамо серьёзные проблемы в чемпионате, где команда уже фактически потеряла шансы на чемпионство, поэтому основной акцент будет сделан на Кубок, ведь победа в нём сразу даёт право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

Поэтому сложно ожидать, что тренерский штаб будет экспериментировать с составом или выпускать откровенных резервистов.

Ориентировочный состав Динамо:

Нещерет — Коробов, Биловар, Михавко, Дубинчак — Бражко — Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Волошин — Пономаренко

Буковина в Первой лиге привыкла играть с позиции силы, однако в матче с Динамо, вероятно, придётся несколько изменить свой подход. Возможно, тренерский штаб внесёт определённые изменения и в состав, но это не точно.

Ориентировочный состав Буковины:

Каневцев — Стасюк, Бусько, Безуглый, Сакив — Витенчук — Подлепенец, Кожушко, Груша, Дахновский — Войтиховский

Прогноз на матч

Мотивация обеих команд будет запредельной. Для Динамо это практически единственная возможность спасти сезон, для Буковины — сделать его не просто хорошим, а идеальным.

Безусловно, фаворитом здесь выглядит Динамо как более опытная в таких матчах команда, однако футбол не раз преподносил сюрпризы.

Безусловно, фаворитом здесь выглядит Динамо как более опытная в таких матчах команда, однако футбол не раз преподносил сюрпризы.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559.

