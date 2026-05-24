Тренер Динамо сделал важное заявление о будущем Ярмоленко

Наставник "бело-синих" ответил, собирается ли 36-летний вингер завершать карьеру.
Сегодня, 18:42       Автор: Игорь Мищук
Главный тренер Динамо Игорь Костюк после заключительного матча украинской Премьер-лиги против Кудривки (3:2) пролил свет на будущее вингера Андрея Ярмоленко.

Наставник "бело-синих" заявил, что 36-летний футболист не планирует завершать карьеру и будет готовиться с командой к следующему сезону.

"Андрей - наш игрок. Сегодня вы видели, какую голевую передачу он отдал. Не каждый игрок может так тонко отдать. Мы разговаривали и слышали слова президента.

Андрей продолжает карьеру и будет готовиться с нами. Тем более, что он имеет не новый, а хорошо забытый вызов в сборную. Потому и мотивация у него очень высокая", - приводит слова тренера официальный сайт Динамо.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за Динамо во всех турнирах 35 матчей, в которых отличился 12 голами и одной результативной передачей.

Напомним, что на данный момент на счету Ярмоленко 123 гола в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины за всю историю. Вингеру Динамо нужно еще дважды отличиться, чтобы превзойти Максима Шацких, который возглавляет рейтинг с 124 забитыми мячами.

