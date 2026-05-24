Динамо отправило Кудровку в стыки, Металлист 1925 обыграл Верес

Завершился последний тур УПЛ.
Сегодня, 15:09       Автор: Андрей Безуглый
Динамо - Кудровка / fcdynamo.kiev.ua

В воскресенье, 24 мая, прошли финальные матчи последнего тура УПЛ.

В Ровно Верес принимал дома Металлист 1925. Харьковская уже ни на что не претендовала, в то время как Верес боролся за выживание.

В итоге харьковчане доминировали на проятжении всего матча, мешая Вересу выполнить свою задачу на сезон. Единственный гол оформил Владимир Салюк в середине второго тайма.

К счастью для ровенского клуба, конкуренты также провалили свои матчи, позволив команде сохранить место в УПЛ. Металлист 1925 расположился же на пятой строчке чемпионата.

Верес - Металлист 1925 0:1
Гол: Салюк, 63

Верес: Кожухар - Стамулис, Ципот, Чечер, Вовченко, Смиян -  Харатин (Уолли, 70), Фабрисио (Годя, 58), Шарай (Байя, 81), Протасевич (Стень, 58) - Мурашко (Нийо, 70).

Металлист 1925: Проценко - Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк - Калюжный, Забергджа (Баптистелла, 87), Кастильо (Рашица, 75), Аревало (Павлюк, 88), Антюх (Калитвинцев, 90+3) - Итодо (Когут, 90+3).

Параллельно в Киеве Динамо принимало дома другой клуб, борющийся за выживание - Кудровку. Сами же киевляне при определенных раскладах претендовали на медали.

Матч получился неожиданно очень жарким, Кудровка очень не хотела попасть в стыки, а потому на гол Михавко на 22-й минуте ответила сразу двумя результативными выстрелами Сторчоуса.

Во втором тайме киевляне наконец сумели переломить инициативу. Гол Пономаренко вернул в матч интригу, а затем вышедший на замену Герреро закрыл вопрос о победителе матча.

Таким образом Кудровка будет играть в стыках, а Динамо так и осталось на четвертом месте из-за результатов параллельных матчей.

Динамо - Кудровка 3:2
Голы: Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 - Сторчоус, 36, 45

Динамо: Нещерет — Дубинчак, Михавко, Попов (Захарченко, 75), Коробов (Караваев, 55) — Яцик (Шапаренко, 46), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 46) — Волошин, Пономаренко (Герреро, 81), Ярмоленко.

Кудровка: Яшков – Фарина, Потимков, Векляк, Мачелюк – Кая (Нагнойный, 23), Думанюк, Козак, Сторчоус (Глущенко, 71), Свитюха (Беляев, 62) – Овусу (Легостаев, 71).

