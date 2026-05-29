Ярмоленко продлил контракт с Динамо

Новое соглашение вингера с "бело-синими" будет рассчитано еще на один год.
Сегодня, 13:50       Автор: Игорь Мищук
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Киевское Динамо объявило о продлении контракта с вингером Андреем Ярмоленко.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", новый договор с 36-летним футболистом будет рассчитан еще на один сезон - до июня 2027 года.

Для Ярмоленко следующий сезон станет четвертым после возвращения в киевский клуб.

В нынешней кампании вингер провел в составе Динамо во всех турнирах 35 матчей, в которых отличился 12 голами и одной результативной передачей.

Также в этом сезоне Ярмоленко помог Динамо выиграть Кубок Украины, в частности, забив мяч в ворота Чернигова в финале.

Напомним, что на данный момент Ярмоленко имеет 123 гола в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины за всю историю, сравнявшись с Сергеем Ребровым. Вингеру Динамо нужно еще дважды отличиться, чтобы превзойти рекорд Максима Шацких, который возглавляет рейтинг с 124 забитыми мячами.

