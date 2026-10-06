Кипер сборной Англии предстанет перед судом

Джордан Пикфорд чуть было не спровоцировал аварию.

Вратарь Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд прдестанет перед судом, пишет The Athletic.

Инцидент произошел еще в апреле этого года в Натсфорде. Пикфорд на своем Lamborghini Urus проигнорировал требования дорожной разметки и чуть было не спровоцировал аварию.\

За футболист отправилась полицейская машина, которая даже превысив вдвое разрешенную на участке скорость, не сумела догнать нарушителя.

В итоге Пикфорд сам остановился и на него оформили протокол о нарушении правил дорожного движения – вождении без должной осмотрительности и внимательности.

Англичанин письменно признал свою вину, однако запросил судебное разбирательство, на котором он намерен предоставить доказательства, смягчающие его вину.

Ранее также Джейми Каррагер жестко высказался о наказании для Манчестер Сити.

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