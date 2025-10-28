iSport.ua
НБА: Голден Стэйт одолел Мемфис, Лейкерс проиграли Портленду

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:16       Автор: Антон Федорцив
Голден Стэйт – Мемфис / Getty Images
В ночь на вторник, 28 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли 11 поединков.

Результаты матчей НБА за 27 октября

Детройт – Кливленд – 95:116 (24:33, 17:30, 25:27, 29:26)

Детройт: Каннингем (12+5 потерь), Харрис (10), Д. Робинсон (8), Дюрен (8+7 ​​подборов), Томпсон (6) - старт; Холланд (11), Смит (11), Дженкинс (9), Ланир (6), Стюарт (4+9 подборов), Рид (4), Клинтман (2), Грин (2), Джонс (2).

Кливленд: Митчелл (35+5 потерь), Аллен (20+7 подборов), Э. Мобли (15+11 подборов), Хантер (13+6 передач), Мэррилл (11) - старт; Уэйд (5), Портер (4+7 подборов), Брайант (4), Тайсон (3), Нэнс (3), Проктор (3), Траверс (0).

Филадельфия - Орландо - 136:124 (33:28, 39:32, 29:34, 35:30)

Филадельфия: Макси (43+8 передач), Эджкомб (26+7 передач), Убре (25+10 подборов), Бона (7), Уокер (4) - старт; Граймс (14), Гордон (8), Эдвардс (5), Драммонд (4), Саллис (0).

Орландо: Банкеро (32+7 подборов), Бэйн (24), Ф. Вагнер (22), Саггс (12+6 передач), Картер (10+10 подборов) - старт; Блэк (14), Битадзе (5), Пенда (3), Джонс (2), Ричардсон (0), Силва (0).

Новый Орлеан - Бостон - 90:122 (26:34, 28:31, 24:22, 12:35)

Новый Орлеан: Пул (22), Джонс (11), Мисси (11+7 подборов), Мерфи (7), Фирс (2) - старт; Квин (12), Бэй (11), Джордан (7), Альварадо (5), Пиви (2), Макгауэнс (0), Хоукинс (0), Маткович (0).

Бостон: Притчард (18+8 передач), Браун (15+7 подборов), Майнотт (15+9 подборов), Уайт (11+7 передач), Кета (6+11 подборов+4 блок-шота) - старт; Саймонс (25), Гарза (16), Хаузер (9), Тиллман (4), Шайерман (3), Уолш (0), Буше (0), Харпер (0).

Сан-Антонио - Торонто - 121:103 (41:29, 28:21, 26:28, 26:25)

Сан-Антонио: Вембаньяма (24+15 подборов), Касл (22+5 потерь), Барнс (18), Васселл (15), Шемпени (9+9 подборов) - старт; Харпер (11+6 передач), К. Джонсон (10), Маклафлин (5), Брайан (3), Бийомбо (2), Джонс-Гарсия (2), Миникс (0), Ингрэм (0).

Торонто: Барретт (25), Квикли (15+7 передач), Ингрэм (14), Барнс (8), Пелтль (2) - старт; Мюррей-Бойлс (19), Шед (6), Мамукелашвили (5), Агбаджи (4), Уолтер (3), Мобо (2), Дик (0).

Хьюстон - Бруклин - 137:109 (42:25, 29:35, 32:17, 34:32)

Хьюстон: Шенгюн (21+6 передач), Дюрант (19), Томпсон (12+8 передач), Смит (11), Окоги (10) - старт; Исон (22), Шеппард (15+8 передач), Капелла (8), А. Холидей (5), Тейт (4), Адамс (4+8 подборов), Дэвисон (3), Грин (3).

Бруклин: Менн (21), Портер (18), Томас (9), Сарафф (6), Клекстон (6) - старт; Шарп (17+12 подборов), Мартин (11), Уилсон (9), Лидделл (6), Траоре (4), Клауни (2), Этьен (0).

Чикаго - Атланта - 128:123 (27:35, 30:23, 41:34, 30:31)

Чикаго: Гидди (18+13 подборов), Вучевич (17+17 подборов+9 передач), Бузелис (16), Джонс (14+7 подборов+9 передач), Окоро (10) - старт; Досунму (21), Хертер (15), Уильямс (12), Филлипс (5), Смит (0).

Атланта: Порзингис (27), Джонсон (25), Янг (21+17 передач), Дэниелс (2+7 подборов), Рисаше (2) - старт; Оконгву (18+10 подборов), Александер-Уокер (17), Кеннард (7), Гуйе (4), Уоллес (0).

Даллас - Оклахома - 94:101 (24:28, 18:20, 27:39, 25:14)

Даллас: Дэвис (26+11 подборов), Вашингтон (15+9 подборов), Кристи (14), Томпсон (8), Флэгг (2) - старт; Гарди (11), Рассел (9+10 передач), Маршалл (9), Калеб Мартин (0).

Оклахома: Гилджес-Александер (23+8 передач), Холмгрен (18+11 подборов+4 блок-шота), Хартенштайн (16+12 подборов), Дорт (6), Уоллес (4) - старт; Митчелл (17+7 подборов), Уиггинс (11), Джейлин Уильямс (4+7 подборов), Барнхайзер (2), Янгблад (0).

Юта - Финикс - 138:134 OT (39:27, 25:34, 30:25, 30:38, 14:10)

Юта: Маркканен (51+14 подборов), Джордж (26+10 передач), Кесслер (25+11 подборов+4 блок-шота), Михайлюк (11), Филипповски (3) - старт; Нуркич (7+13 подборов), Клейтон (6), Бэйли (6), Сенсабо (3), Хендрикс (0).

Финикс: Букер (34+10 передач), Аллен (23), О'Нил (17+13 подборов+7 передач+5 перехватов), Данн (7), Игодаро (2) - старт; Уильямс (25+11 подборов), Гиллеспи (15+13 передач), Ричардс (6+10 подборов), Ливерс (5), Хейс-Дэвис (0).

Миннесота - Денвер - 114:127 (30:34, 35:23, 29:45, 20:25)

Миннесота: Макдениэлс (25+4 блок-шота), Рэндл (24+7 подборов), Дивинченцо (12), Конли (10), Гобер (8) - старт; Рид (18+7 подборов), Шэннон (9), Хайленд (4), Диллингем (4), Джузенг (0), Беранже (0), Миллер (0).

Денвер: Дж. Мюррей (43), Йокич (25+19 подборов+10 передач), Гордон (9), К. Браун (7), К. Джонсон (5) - старт; Хардуэй (20), Уотсон (12), Валанчюнас (4), Б. Браун (2), Холмс (0), Пикетт (0), Стротер (0), Ннаджи (0), Джонс (0), Тайсон (0).

Голден Стэйт - Мемфис - 131:118 (36:37, 29:24, 36:24, 30:33)

Голден Стэйт: Куминга (25+10 подборов), Подземски (23+6 передач), Батлер (20+5 потерь), Карри (16), Др. Грин (7+10 передач) - старт; Муди (20), Хилд (5), Пэйтон II (4), Ричард (4), Сантос (3), Пост (2), Джексон-Дэвис (2), Спенсер (0).

Мемфис: Морант (23+9 передач), Лэндейл (17), Джарен Джексон (16+7 подборов), Уэллс (10), Колдуэлл-Поуп (7) - старт; Альдама (14), Спенсер (11), Кауард (9), Смолл (4), Проспер (4), Кончар (3), Холл (0).

Лейкерс - Портленд - 108:122 (24:28, 27:29, 26:32, 31:33)

Лейкерс: Ривз (41+8 потерь), Хатимура (16), Эйтон (16+8 подборов), Вандербилт (14+8 подборов), Ларевия (3) - старт; Кнехт (16), Смит (2), Джеймс-младший (0), Маньон (0), Колоко (0).

Портленд: Авдия (25), Холидей (24+6 передач), Шарп (16+7 подборов+5 потерь), Клинган (16+14 подборов), Камара (4) - старт; Грант (22), Лав (5), Уэсли (4), Рит (3), Мюррей (2), Ян Ханьсен (1), Рупер (0), Сиссоко (0).

