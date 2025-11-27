НБА: Бостон прервал 13-матчевую серию побед соперника, Оклахома и Финикс победили
В рамках регулярного сезона Национальной Баскетбольной Ассоциации проходят и матчи Кубка НБА, которые состоялись прошедшей ночью.
Торонтон Рэпторз выиграли четвертый матч Кубка подряд, Оклахома и Финикс снова победили и теперь в очном противостоянии определят победителя группы.
Результаты матчей Кубка НБА за 27 ноября
Торонто — Индиана — 97:95 (21:25, 29:24, 26:21, 21:25)
Торонто: Ингрэм (26 + 8 подборов), Барнс (24 + 10 подборов), Куикли (15 + 6 передач), Пелтль (8 + 9 подборов), Мюррэй-Бойлс (0) – старт; Уолтер (13), Мамукелашвили (7), Шэд (2), Бэттл (2), Дик (0), Агбаджи (0).
Индиана: Матурин (15), Уокер (13 + 9 подборов), Сиакам (11), Нембхард (9), Джексон (8) – старт; Макконнелл (16 + 7 подборов + 6 передач), Хафф (10), Шеппард (8), Робинсон-Эрл (5), Мэтьюз (0).
Бостон — Детройт — 117:114 (24:30, 33:28, 29:25, 31:31)
Бостон: Браун (33 + 10 подборов + 5 потерь), Уайт (27 + 7 подборов), Притчард (16), Уолш (7), Гарза (0) – старт; Шайерман (13), Майнотт (9), Саймонс (5), Хаузер (5), Уильямс (1), Гонсалес (1).
Детройт: Каннингем (42 + 8 подборов), Харрис (12), Дюрен (12 + 16 подборов), Д. Робинсон (11), Томпсон (8 + 8 подборов) – старт; Леверт (10), Айви (7), Стюарт (6 + 9 подборов), Холланд (6), Грин (0), Дженкинс (0).
Шарлотт — Нью-Йорк — 101:129 (31:37, 16:35, 28:26, 26:31)
Шарлотт: Миллер (18), Бриджес (17), Болл (11), Колкбреннер (8), Книппел (6) – старт; Секстон (15), Мэнн (15), Диабате (4), Джеймс (4), Макнили (3).
Нью-Йорк: Брансон (33), Харт (22 + 8 подборов + 7 передач), Макбрайд (19), Таунс (19 + 10 подборов), Бриджес (18) – старт; Кларксон (8), Колек (7), Диавара (3), Хукпорти (0), Ябуселе (0), Робинсон (0), Дадье (0).
Майами — Милуоки — 106:103 (29:27, 24:20, 28:30, 25:26)
Майами: Хирро (29 + 7 передач), Адебайо (17 + 11 подборов), Уиггинс (11), Пауэлл (11), Митчелл (2 + 9 передач) – старт; Уэйр (11 + 9 подборов), Хакес (10), Ларссон (8), Смит (5), Фонтеккьо (2).
Милуоки: Роллинз (26 + 7 подборов), Тернер (24 + 8 подборов), Трент (15), Грин (12 + 8 передач), Кузма (8 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Портис (9), Симс (4), Г. Харрис (3), Энтони (2).
Оклахома-Сити — Миннесота — 113:105 (24:17, 25:22, 29:32, 35:34)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40 + 6 передач), Хартенштайн (15 + 7 подборов), Холмгрен (12 + 9 подборов), Уоллес (9), Дорт (5) – старт; Митчелл (13), Джейлин Уильямс (9), Джо (5), Карузо (5), К. Уильямс (0).
Миннесота: Эдвардс (31 + 8 подборов), Дивинченцо (11), Рэндл (10 + 8 подборов), Макдэниэлс (10), Гобер (5 + 12 подборов) – старт; Шэннон (18), Рид (12), Диллингэм (6), Конли (2), Кларк (0).
Сакраменто — Финикс — 100:112 (16:41, 29:26, 28:16, 27:29)
Сакраменто: Уэстбрук (19 + 8 подборов + 5 потерь), Мюррэй (19 + 8 подборов), Лавин (13 + 6 потерь), Дерозан (10), Юбэнкс (4 + 10 подборов) – старт; Монк (15), Ачиува (14), Эллис (6), Рейно (0), Клиффорд (0).
Финикс: Гиллеспи (21 + 9 передач), Уильямс (21 + 17 подборов), Букер (19 + 7 подборов + 6 передач), Брукс (13), О’Нил (9) – старт; Буей (11), Игодаро (8), Гудвин (7 + 8 подборов), Ричардс (3), Ливерс (0).
Новый Орлеан — Мемфис — 128:133 OT (39:25, 29:28, 32:39, 22:30, 6:11)
Новый Орлеан: Бей (18 + 10 подборов), Уильямсон (17 + 5 потерь), Мерфи (12 + 6 передач), Фирс (10), Куин (10 + 9 передач) – старт; Альварадо (24), Хоукинс (14), Пиви (11), Макгауэнс (6), Мисси (6).
Мемфис: Джарен Джексон (27), Уэллс (25), Иди (21 + 15 подборов), Кауард (12 + 9 подборов), В. Уильямс (5 + 17 передач + 6 потерь) – старт; Альдама (14), Лэндейл (11), Спенсер (11 + 7 передач), Кончар (7), Колдуэлл-Поуп (0).
Голден Стэйт — Хьюстон — 100:104 (25:22, 34:25, 17:27, 24:30)
Голден Стэйт: Батлер (21), Ричард (18), Карри (14 + 7 подборов + 6 потерь), Др. Грин (12 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Муди (9 + 7 подборов) – старт; Подземски (14), Пост (12), Хилд (0), Сантос (0), Пэйтон II (0), Спенсер (0).
Хьюстон: Шеппард (31 + 9 подборов), Шенгюн (16 + 6 передач), Смит (15), Томпсон (10 + 14 подборов), Окоги (3) – старт; А. Холидэй (14), Капела (6 + 12 подборов), Тэйт (5), Дэвисон (4).
Портленд — Сан-Антонио — 102:115 (30:29, 24:27, 32:35, 16:24)
Портленд: Авдия (37 + 8 передач + 6 потерь), Грант (13), Камара (10), Клинган (9 + 11 подборов), Сиссоко (3) – старт; Шарп (11), Р. Уильямс (10 + 4 блок-шота), Мюррэй (8), Лав (1), Рит (0), Рупер (0), Ян Ханьсэнь (0).
Сан-Антонио: Фокс (37 + 8 передач), Васселл (23), Барнс (13), Шэмпени (12 + 11 подборов), Корнет (6 + 9 подборов) – старт; К. Джонсон (11 + 10 подборов), Харпер (7), Сохан (2), Олиник (2), Уотерс (2), Брайан (0).
