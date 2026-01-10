Турецкий гранд готов подписать звезду Манчестер Сити
Хавбек Илкай Гюндоган покинул Манчестер Сити, и за ним в Галатасарай может отправиться Бернарду Силва.
Турецкий гранд уже проводит переговоры с 31-летним португальцем. По информации журналиста Николи Скиры, трансфер Силвы может состояться летом, когда у полузащитника истечет контракт с Сити, и его можно будет подписать бесплатно.
🚨 Excl. - #Galatasaray have opened talks to try to sign #BernardoSilva as a free agent from July. Keep an eye on #Gundogan’s role: the midfielder is one of the best friend and a former teammate at ManCity of the portuguese. Gundogan spoke to him very well about #Gala project— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2026
Отмечается, что главным фактором, решающим, согласится ли Бернарду на переход в чемпионат Турции, является влияние бывшего сокомандника Гюндогана, с которым они являются лучшими друзьями.
В этом сезоне Бернарду провел 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.
К слову, египетскийфорвард решает судьбу своего будущего в Манчестер Сити.
