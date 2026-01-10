iSport.ua
Турецкий гранд готов подписать звезду Манчестер Сити

Гюндоган сыграет ключевую роль в переходе Бернарду Силвы в Галатасарай.
Сегодня, 13:07       Автор: Валентина Чорноштан
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Хавбек Илкай Гюндоган покинул Манчестер Сити, и за ним в Галатасарай может отправиться Бернарду Силва.

Турецкий гранд уже проводит переговоры с 31-летним португальцем. По информации журналиста Николи Скиры, трансфер Силвы может состояться летом, когда у полузащитника истечет контракт с Сити, и его можно будет подписать бесплатно.

Отмечается, что главным фактором, решающим, согласится ли Бернарду на переход в чемпионат Турции, является влияние бывшего сокомандника Гюндогана, с которым они являются лучшими друзьями.

В этом сезоне Бернарду провел 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.

К слову, египетскийфорвард решает судьбу своего будущего в Манчестер Сити.

