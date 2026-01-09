iSport.ua
Омар Мармуш решает судьбу своего будущего в Манчестер Сити

Египетский форвард не планирует покидать АПЛ.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Омар Мармуш / Getty Images
Омар Мармуш / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Омар Мармуш принял решение касательно своего будущего.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что египтянин, несмотря на интерес со стороны ведущих клубов Европы, собирается остаться в Манчестере.

Отмечается, что Тоттенхэм очень хотел подписать 26-летнего футболиста, однако представители игрока ясно дали понять "шпорам", что Мармуш заинтересован в карьере в Манчестере.

В этом сезоне Омар Мармуш отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах во всех турнирах.

Тем временем итальянский грандрассматривает вариант подписания хавбека Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Омар Мармуш

