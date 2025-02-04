Четвертый лишний: Гвардиола столкнулся с дилеммой перед плей-офф Лиги чемпионов

Английский Манчестер Сити слишком плодотворно поработал на трансферном рынке зимой.

"Горожане" в зимнее окно подписали четырех исполнителей. Тем не менее, в Лиге чемпионов Пеп Гвардиола сможет рассчитывать только на троих, сообщает SPORTbible.

Манчестер Сити на фоне кризиса солидно закупился. Ряды английского гранда пополнили защитники Витор Рейс и Абдукодир Хусанов, полузащитник Нико Гонсалес и нападающий Омар Мармуш. Впрочем, регламент главного еврокубка позволит внести в заявку только троих новичков.

Скорее всего, тренерский штаб "горожан" сделает четвертым лишним самого молодого – Рейса. 19-летний центрбек пока не дебютировал за команду Гвардиолы. Стыковые матчи за место в 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала состоятся 11 февраля и 19 февраля.

Кстати, ранее Ноттингем нанес пабу ущерб разгромом Брайтона.

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