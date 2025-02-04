Бесплатная пинта, когда забивает Форест: паб в Ноттингеме понес убытки из-за разгрома Брайтона

Ноттингем Форест в 24-м туре чемпионата Англии разбил Брайтон (7:0). Смешанные ощущения от победы "лесников" испытала владелица паба Gedling Inn Бекки Уэбстер, сообщает The Guardian.

В день матча заведение устроило акцию "бесплатная пинта пива либо сидра за каждый гол Форест". Как следствие, бармены налили 300 пинтов бесплатного пенного напитка. Кроме того, владельцы автомобилей получили бесплатные безалкогольные напитки.

"Мы установили оборудование (для трансляций – ред.) только утром и просто хотели, чтобы как можно больше людей узнали об этом. Знала, что после разгромного поражения от Борнмута команда будет мотивирована, но рассчитывала, что будем наливать 2-3 пинта на посетителя. Не думала, что итоговый счет будет 7:0", – заявила Уэбстер.

Ущерб Gedling Inn по итогам дня составил 1500 фунтов. Впрочем, владелица паба убеждена, что реклама заведения их окупит. Однако Уэбстер не отвергла идею послать чек президенту "лесников" Евангелосу Маринакису.

К слову, бразилец Виллиан близок к возвращению в чемпионат Англии.

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