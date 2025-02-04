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Экс-звезда Шахтера на пороге возвращения в АПЛ

Четырехкратный чемпион Украины снова оказался в Лондоне.
Сегодня, 13:44
Виллиан / Getty Images
Виллиан / Getty Images

Виллиан проходит медосмотр в британской столице. Бразилец подпишет контракт с Фулхэмом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

36-летний вингер стал свободным агентом 1 января. Нынешний сезон он начал в составе пирейского Олимпиакоса и провел 11 матчей во всех турнирах (1 ассист). Виллиан уже защищал цвета Фулхэма в 2022-2024 гг.

Перед этим бразилец недолго играл за лондонский Арсенал, а еще 7 сезонов отдал столичному Челси. В составе "синих" он дважды стал чемпионом Англии. В 2007–2013 гг. Виллиан сыграл 221 поединок во всех турнирах (37 голов, 63 результативные передачи) за донецкий Шахтер.

Кстати, ранее собрали самые интересные трансферы последнего дня зимнего окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виллиан фулхэм

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