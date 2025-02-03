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Последний день трансферного окна: самые интересные переходы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Следи на ISPORT.ua за самыми громкими переходами 3 февраля в ведущих чемпионатах Европы.
Сегодня, 15:00
Дедлайн трансферного окна / iSport.ua
Дедлайн трансферного окна / iSport.ua

Клубы топ-5 первенств Европы вышли на финиш зимнего трансферного окна. Дедлайн наступил для чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.

Когда закрывается ТО в разных чемпионатах (время по Киеву):

19:00 Бундеслига
00:00 - Лига 1
01:00 - АПЛ, Серия A и Ла Лига

14:55. Стефанос Цимас (из Нюрнберга в Брайтон, 25 млн евро). Бомбардир из Второй Бундеслиги пошел на повышение, но еще полгода будет играть в Германии на правах аренды.

14:30. Антони Руо (из Штутгарта в Ренн, 13 млн евро). Центрбек вернулся на родину с контрактом на 4,5 года.

12:25. Андре Силва (из РБ Лейпциг в Вердер, аренда). Нападающий сборной Португалии не является важным элементом в составе РБ Лейпциг и будет полгода, чтобы перезапустить карьеру.

11:29. Коста Неделькович (из Астон Виллы в РБ Лейпциг, аренда).Резервный защитник бирмингемцев будет играть за "красных быков" на правах аренды с опцией выкупа.

Кстати, накануне Астон Вилла представила Рэшфорда из МЮ.

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