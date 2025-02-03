Астон Вилла официально представила Рэшфорда

Астон Вилла официально объявила о подписании Маркуса Рэшфорда.

Нападающий Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в бирмингемском клубе как минимум до лета.

Клуб не стал раскрывать детали аренды, однако ранее инсайдеры сообщили, что Астон Вилла будет платить 70% зарплаты англичанина, а соглашение между клубами включает в себя опцию выкупа за 40 млн евро.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд успел провести 24 матча, отличившись семью голами и тремя ассистами. Трансфермаркт оценивает 27-летнего футболиста в 55 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед также может арендовать игрока Астон Виллы.

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