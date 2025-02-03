Астон Вилла отпустила защитника в РБ Лейпциг

Унаи Эмери пока не рассчитывает на фулбека сборной Сербии.

Коста Неделькович перебрался в чемпионат Германии. РБ Лейпциг арендовал защитника, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение между бирмингемцами и красными быками рассчитано на полгода. Саксонцы получат опцию выкупа серба за ориентировочно 15 млн евро с бонусами. На Туманный Альбион Неделькович переехал прошлым летом за 7,6 млн в евровалюте.

Закрепиться в составе Астон Виллы правый защитник не сумел. Он провел всего 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

К слову, ранее Астон Вилла представила Рэшфорда из МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!