Астон Вилла отпустила защитника в РБ Лейпциг
Унаи Эмери пока не рассчитывает на фулбека сборной Сербии.
Коста Неделькович перебрался в чемпионат Германии. РБ Лейпциг арендовал защитника, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение между бирмингемцами и красными быками рассчитано на полгода. Саксонцы получат опцию выкупа серба за ориентировочно 15 млн евро с бонусами. На Туманный Альбион Неделькович переехал прошлым летом за 7,6 млн в евровалюте.
Закрепиться в составе Астон Виллы правый защитник не сумел. Он провел всего 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
К слову, ранее Астон Вилла представила Рэшфорда из МЮ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!