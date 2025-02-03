Милан объявил о переходе бомбардира Фейеноорда

Сантьяго Хименес покинул Фейеноорд. Форвард присоединился к рядам "россонери", сообщает официальный сайт клуба.

Милан отдал за мексиканца ориентировочно 32 млн евро. Хименес заключил с Миланом контракт на 4,5 года. В новой команде он будет выступать под 7-м номером.

Хименес переехал в Европу перед сезоном 2022/23. С тех пор нападающий провел 105 матчей за Фейеноорд во всех турнирах, в которых забил 65 мячей. Он стал чемпионом Нидерландов, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Кстати, ранее Милан нацелился на Фелиша из Челси.

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