Милан объявил о переходе бомбардира Фейеноорда
Итальянский гранд завершил трансфер нападающего сборной Мексики.
Сантьяго Хименес покинул Фейеноорд. Форвард присоединился к рядам "россонери", сообщает официальный сайт клуба.
Милан отдал за мексиканца ориентировочно 32 млн евро. Хименес заключил с Миланом контракт на 4,5 года. В новой команде он будет выступать под 7-м номером.
Хименес переехал в Европу перед сезоном 2022/23. С тех пор нападающий провел 105 матчей за Фейеноорд во всех турнирах, в которых забил 65 мячей. Он стал чемпионом Нидерландов, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
Кстати, ранее Милан нацелился на Фелиша из Челси.
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