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Милан приблизился к трансферу звезды Челси

Итальянский гранд собрался предоставить очередной шанс нападающему сборной Португалии.
Сегодня, 14:50
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Жоау Фелиш близок к переходу в ряды "россонери". Милан стремится арендовать португальца, утверждает инсайдер Лоик Танзи в X.

Соглашение будет предусматривать опцию выкупа нападающего. Менеджмент миланцев уверен, что успеет оформить трансфер до закрытия трансферного окна. Фелиш выпал из основной обоймы Челси и стремится покинуть Лондон.

Ранее португалец не смог закрепиться в мадридском Атлетико. "Матрацники" дважды отдавали Фелишу в аренду – в Барселону и тот же Челси. Летом "синие" отдали за нападающего 52 млн евро.

Напомним, ранее Милан отпустил Морату в чемпионат Турции.

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