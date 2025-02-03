Мората отправился в аренду в Галатасарай

Турецкий клуб также будет иметь несколько вариантов выкупа нападающего у Милана.

Галатасарай объявил о подписании нападающего Милана и сборной Испании Альваро Мораты.

Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, 32-летний футболист был арендован до 20 января 2026 года, за что "россонери" получат 6 миллионов евро.

За этот период годичной аренды в стане "львов" испанский форвард заработает также 6 миллионов евро.

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Галатасарай также будет иметь возможность полностью выкупить права на игрока за 8 миллионов евро при условии подачи письменного уведомления до 15 января 2026 года.

💊 Yeni transferimiz Álvaro Morata, sponsor hastanemiz @MedicanaSaglik’ta sağlık kontrolünden geçti! ✅ pic.twitter.com/WW0NYN1Zgi — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025

Если турецкий клуб не воспользуется правом приобретения Мораты в установленный срок, то сможет бесплатно продлить аренду до 30 июня 2026 года, а футболист до конца сезона получит еще 3 миллиона евро.

После у "львов" будет еще одна возможность осуществить полноценный трансфер игрока, но уже за 9 миллионов евро с уведомлением Милана до 10 июня 2026 года.

В случае покупки испанского нападающего его контракт с Галатасараем будет рассчитан до лета 2028 года, а заработная плата составит 6 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Мората лишь минувшим летом перешел в Милан из мадридского Атлетико за 13 миллионов евро.

В составе "россонери" испанец провел в нынешнем сезоне 25 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан отказался продавать своего лидера в клуб, который возглавляет их экс-наставник.

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