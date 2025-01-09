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Манчестер Сити готовит многомиллионный трансфер египетского нападающего

Омар Мармуш уже зимой может стать игроком "горожан".
Вчера, 23:35
Омар Мармуш / Getty Images
Омар Мармуш / Getty Images

Манчестер Сити близок к подписанию нападающего франкфуртского Айнтрахта Омара Мармуша.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "горожане" устно согласовали с 25-летним египетским футболистом условия его личного контракта.

Отмечается, что форвард сам настроен пополнить состав английской команды уже во время зимнего трансферного окна.

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Немецкий клуб также был уведомлен о намерении Манчестер Сити подписать нападающего и теперь ждет официального предложения от "горожан", оценивая своего игрока в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мармуш провел за Айнтрахт во всех турнирах 24 матча, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити нацелился на подписание талантливого бразильца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Манчестер Сити Айнтрахт Франкфурт Омар Мармуш

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