Манчестер Сити включил в шорт-лист на январь защитника сборной Узбекистана

Абдукодир Хусанов уже давно на прицеле многих клубов.

Манчестер Сити внес в свой шорт-лист защитника Ланса Абдукодира Хусанова, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что 20-летний узбекистанец считается одним из самых талантливых центральных защитников на текущий момент.

Ланс купил Хусанова у Энергетика в 2023 за 100 тысяч евро, сейчас же защитником интересуются почти все европейские гранды. Наиболее предметный интерес выказываеют Ньюкасл и Тоттенхэм.

По информации инсайдера, "горожане" готовы попробовать выкупить узбекистанца уже в январе. Сделка оценивается в примерно 30-35 млн евро.

Ранее также сообщалось, что еще один итальянский клуб претендует на нападающего Ливерпуля.

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