Еще один итальянский клуб заинтересован в нападающем Ливерпуля

Фиорентина также готова попробовать вернуть в Италию Федерико Кьезу.

Нападающий Ливерпуля Федерико Кьеза получает все больше вариантов для возвращения на родину, пишет FirenzeViola.

Напомним, что итальянец не смог пробиться в основу Ливерпуля, проведя всего один матч после перехода летом 2024 года.

Некоторые источники утверждают, что Федерико хочет вернуться в Серию А, некоторый интерес к нему проявляют Милан и Наполи. А теперь в гонку может включиться и Фиорентина.

"Фиалки" готовы полностью выкупить контракт Кьезы, однако ключевой проблемой является зарплата футболиста. В Ливерпуля Федерико получает 7 млн евро чистыми.

Если нападающий согласиться снизить свои финансовые запросы, руководство Фиорентины начнет переговоры уже непосредственно с Ливерпулем.

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