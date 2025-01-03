Еще один итальянский клуб заинтересован в нападающем Ливерпуля
Нападающий Ливерпуля Федерико Кьеза получает все больше вариантов для возвращения на родину, пишет FirenzeViola.
Напомним, что итальянец не смог пробиться в основу Ливерпуля, проведя всего один матч после перехода летом 2024 года.
Некоторые источники утверждают, что Федерико хочет вернуться в Серию А, некоторый интерес к нему проявляют Милан и Наполи. А теперь в гонку может включиться и Фиорентина.
"Фиалки" готовы полностью выкупить контракт Кьезы, однако ключевой проблемой является зарплата футболиста. В Ливерпуля Федерико получает 7 млн евро чистыми.
Если нападающий согласиться снизить свои финансовые запросы, руководство Фиорентины начнет переговоры уже непосредственно с Ливерпулем.
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