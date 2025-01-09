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Ман Сити нацелился на подписание талантливого бразильца

"Горожане" согласовали условия контракта с Витором Рейсом.
Сегодня, 12:59
Витор Рейс / Getty Images
Витор Рейс / Getty Images

Манчестер Сити планирует подписать центрального защитника Палмейраса Витора Рейса.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" согласовали личные условия с Рейсом. Детали пока неизвестны.

В стан Палмейраса манкунианцы направили предложение в размере 40 млн евро. Переговоры продвигаются в ускоренном темпе.

Напомним, ранее сообщалось, что Рейс может стать игроком Брайтона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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