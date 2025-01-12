Манчестер Сити может подписать одного из лучших бомбардиров Бундеслиги уже в течение недели

Манчестер Сити практически полностью согласовал транфер Омара Мармуша, утверждает Бен Джейкобс.

По информации журналиста, "горожане" на выходных провели встречу с Айнтрахтом, по результатам которой переход египтянина практически согласован.

Если все пойдет по плану, то Мармуш станет игроком Ман Сити в течение следующей недели. Трансфер оценивается в 80 млн евро.

Напомним, Омар Мармуш после 16-ти туров Бундеслиги отстает всего на один гол от Харри Кейна и входит в числу лучших ассистентов лиги.

Ранее также сообщалось, что зимний трансфер готовит и Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!