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Манчестер Сити может подписать одного из лучших бомбардиров Бундеслиги уже в течение недели

Трансфер Омара Мармуша практически полностью согласован.
Сегодня, 15:55
Омар Мармуш / Getty Images
Омар Мармуш / Getty Images

Манчестер Сити практически полностью согласовал транфер Омара Мармуша, утверждает Бен Джейкобс.

По информации журналиста, "горожане" на выходных провели встречу с Айнтрахтом, по результатам которой переход египтянина практически согласован.

Если все пойдет по плану, то Мармуш станет игроком Ман Сити в течение следующей недели. Трансфер оценивается в 80 млн евро.

Напомним, Омар Мармуш после 16-ти туров Бундеслиги отстает всего на один гол от Харри Кейна и входит в числу лучших ассистентов лиги.

Ранее также сообщалось, что зимний трансфер готовит и Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Омар Мармуш

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