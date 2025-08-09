iSport.ua
Русский Українська

Лучший теннисист Британии потерял двух партнерш на US Open-2025

Пятая ракетка мира никак не может сформировать пару на смешанный разряд.
Сегодня, 13:26       Автор: Антон Федорцив
Джек Дрейпер / Getty Images
Джек Дрейпер / Getty Images

Британский теннисист Джек Дрейпер снова остался без напарницы на микст Открытого чемпионата США. Накануне с последнего мэйджора года снялась испанка Паула Бадоса.

Сначала 23-летний спортсмен должен был играть в дуэте с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. Однако, она решила прооперировать травмированный локоть и взяла вынужденную паузу. Бадоса же получила повреждение подвздошно-поясничной мышцы.

Дрейпер и сам столкнулся с проблемами со здоровьем. Он снялся с турнира серии Мастерс в Цинциннати из-за травмы левой руки. Впрочем, британец не отказался от участия в US Open.

Кстати, украинка Юлия Стародубцева вылетела в первом круге Cincinnati Open от квалифаерки Леольи Жанжан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Джек Дрейпер

Статьи по теме

Первая ракетка Испании пропустит US Open Первая ракетка Испании пропустит US Open
Шестая ракетка мира пропустит US Open Шестая ракетка мира пропустит US Open
Свитолина и еще три украинки попали в основу US Open Свитолина и еще три украинки попали в основу US Open
Дважды триумфатор Уимблдона анонсировала завершение карьеры Дважды триумфатор Уимблдона анонсировала завершение карьеры

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Другое16:00
Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх
Европа15:48
Ньюкасл согласовал контракт с защитником Милана
Украина15:41
Кривбасс с голами легионеров обыграл Металлист 1925
Украина14:58
Лидер Александрии получил суровый бан за вспышку гнева
Европа14:56
Шешко оценил свой трансфер в Манчестер Юнайтед
Бокс14:30
"Легких боев не бывает": Джошуа проведет поединок против француза
Европа14:10
Левандовски пропустит старт Ла Лиги
Лига Чемпионов14:05
"Легенда в действии": звездный новичок Пафоса готовится к матчу против Динамо
Украина13:35
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Карпатами перед ответной игрой с Панатинаикосом
Теннис13:26
Лучший теннисист Британии потерял двух партнерш на US Open-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK