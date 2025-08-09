Лучший теннисист Британии потерял двух партнерш на US Open-2025

Пятая ракетка мира никак не может сформировать пару на смешанный разряд.

Британский теннисист Джек Дрейпер снова остался без напарницы на микст Открытого чемпионата США. Накануне с последнего мэйджора года снялась испанка Паула Бадоса.

Сначала 23-летний спортсмен должен был играть в дуэте с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. Однако, она решила прооперировать травмированный локоть и взяла вынужденную паузу. Бадоса же получила повреждение подвздошно-поясничной мышцы.

Дрейпер и сам столкнулся с проблемами со здоровьем. Он снялся с турнира серии Мастерс в Цинциннати из-за травмы левой руки. Впрочем, британец не отказался от участия в US Open.

Кстати, украинка Юлия Стародубцева вылетела в первом круге Cincinnati Open от квалифаерки Леольи Жанжан.

