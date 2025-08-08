Стародубцева проиграла на старте "тысячника" в Цинциннати
Украинка зачехлила ракетку в штате Огайо.
Украина лишилась первой представительницы на Cincinnati Open. Юлия Стародубцева потерпела поражение от французской теннисистки Леольи Жанжан в трех сетах.
В первой партии развернулась подлинная драма. Стародубцева вела 4:1, но позже позволила сопернице выровнять положение (5:5). А дальше Жанжан все-таки дожала украинскую теннисистку.
Стародубцева реваншировалась во втором сете, позволив француженке взять только гейм за 44 минуты. Классно она начала и третью партию. Украинка вела 3:0, но потеряла собственное преимущество и досадно проиграла.
Cincinnati Open
женщины, 1-й раунд
Юлия Стародубцева (Украина) – Леолья Жанжан (Франция, Q) – 5:7, 6:1, 4:6
