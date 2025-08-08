iSport.ua
Русский Українська

Стародубцева проиграла на старте "тысячника" в Цинциннати

Украинка зачехлила ракетку в штате Огайо.
Вчера, 21:37       Автор: Антон Федорцив
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украина лишилась первой представительницы на Cincinnati Open. Юлия Стародубцева потерпела поражение от французской теннисистки Леольи Жанжан в трех сетах.

В первой партии развернулась подлинная драма. Стародубцева вела 4:1, но позже позволила сопернице выровнять положение (5:5). А дальше Жанжан все-таки дожала украинскую теннисистку.

Стародубцева реваншировалась во втором сете, позволив француженке взять только гейм за 44 минуты. Классно она начала и третью партию. Украинка вела 3:0, но потеряла собственное преимущество и досадно проиграла.

Cincinnati Open
женщины, 1-й раунд
Юлия Стародубцева (Украина) – Леолья Жанжан (Франция, Q) – 5:7, 6:1, 4:6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Стародубцева Леолья Жанжан

Статьи по теме

Стародубцева и другие украинки получили соперниц в Монреале Стародубцева и другие украинки получили соперниц в Монреале
Свитолина, Костюк и другие вошли в предварительную заявку на Кубок Билли Джин Кинг Свитолина, Костюк и другие вошли в предварительную заявку на Кубок Билли Джин Кинг
Свитолина и еще три украинки попали в основу US Open Свитолина и еще три украинки попали в основу US Open
Стародубцева потерпела поражение во втором раунде Уимблдона Стародубцева потерпела поражение во втором раунде Уимблдона

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Атлетико подпишет форварда итальянского гранда
Европа23:25
Реал продлил контракт с талантливым форвардом
Европа22:52
Лидер Аталанты уехал в своевольный отпуск
Формула 122:48
Мекис назвал фаворита сезона-2026 Формулы-1
Европа22:05
Челси пытается избавиться от Джексона
Украина22:00
Календарь Динамо: "бело-синие" уничтожили Рух перед ответным матчем против Пафоса
Теннис21:37
Стародубцева проиграла на старте "тысячника" в Цинциннати
Украина21:08
Школьник из Руха побил возрастной рекорд УПЛ
Европа20:55
Роналду жестко отреагировал на вопрос о Золотом мяче
Формула 120:50
Инженер Ферстаппена: Макса выставляют злодеем, но вне трассы он полная противоположность
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK