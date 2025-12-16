iSport.ua
НХЛ: Даллас наконец-то выиграл, Тампа проиграла

Знакомим вас с результатами матчей НХЛ.
Сегодня, 08:24       Автор: Василий Войтюк
Даллас - Лос-Анджелес / Getty Images
Даллас - Лос-Анджелес / Getty Images

Завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной Лиге. После двух поражений подряд все же одержал победу Даллас, обыграв Лос-Анджелес.

Виннипег и Оттава дошли до овертайма, где сильнее оказалась канадская команда.

Результаты матчей НХЛ за 16 декабря

Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерз – 2:5

Шайбы: 02:16 Райнхарт (Экблад) (меньш.) – 0:1; 03:48 Лунделль (Балинскис, Джонс) – 0:2; 31:48 Маршанд (Верхэге, Экблад) – 0:3; 38:08 Райнхарт (Самоскевич) (больш.) – 0:4; 39:27 Крозье (Бьоркстранн, Пойнт) – 1:4; 42:11 Мозер (Пойнт, Рэддиш) – 2:4; 46:37 Верхэге (Балинскис) – 2:5.

Нью-Йорк Рейнджерс - Анахайм Дакс – 1:4

Шайбы: 27:18 Лакомб (Пелинг, Труба) (меньш.) – 0:1; 36:18 Робертсон – 1:1; 45:51 Готье (Сеннеке, Зеллвегер) (больш.) – 1:2; 59:38 Готье (Карлссон, Киллорн) – 1:3; 59:57 Минтюков (Пелинг, Джонстон) – 1:4.

Виннипег Джетс - Оттава Сенаторз – 2:3 (ОТ)

Шайбы: 30:47 Казинс (Макдермид, Штюцле) – 0:1; 35:37 Пионк (Коннор, Перфетти) – 1:1; 38:35 Стэнли (Баррон, Виларди) – 2:1; 58:06 Сэндерсон (Штюцле) – 2:2; 62:11 Ткачак (Штюцле, Сэндерсон) – 2:3.

Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторз – 2:5

Шайбы: 00:27 Форсберг (О’Райлли, Шей) – 0:1; 10:06 Дворски (Макгинг, Фолк) – 1:1; 21:23 Бантинг (Пербикс, Хаула) – 1:2; 25:31 Форсберг (Стэмкос, Йоси) (больш.) – 1:3; 38:45 Шефер (Йоси) – 1:4; 48:29 Дворски (Нейборс, Бучневич) (больш.) – 2:4; 56:09 Форсберг (О’Райлли) – 2:5.

Даллас Старз - Лос-Анджелес Кингз – 4:1

Шайбы: 31:03 Кузьменко (больш.) – 0:1; 35:42 Дюшен (Рантанен, Джонстон) – 1:1; 46:12 Бек (Факса, Блэкуэлл) – 2:1; 56:11 Рантанен (Харли) – 3:1; 59:28 Джонстон (Дюшен) – 4:1.

