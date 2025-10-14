iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Тренер Харьковских Соколов рассказал о травме Никиты Безимы

Плеханов сообщил хорошие новости о здоровье Безимы.
Сегодня, 13:27       Автор: Валентина Чорноштан
Харьковские Соколы / fbu.ua
Харьковские Соколы / fbu.ua

В минувшие выходные Харьковские Соколы одолели Нико-Баскет со счётом 89:66. Матч прошёл без участия Никиты Безимы.

Главный тренер Соколов Валерий Плеханов рассказал о состоянии здоровья игрока и о том, как его отсутствие влияет на игру команды.

"Для меня важно, что без Никиты Безимы в матче сыграла вся доступная ротация. Каждый игрок внёс свой вклад в общий результат.

Что касается Никиты — надеюсь, он восстановится в ближайшие дни и сможет полноценно тренироваться перед следующими матчами", — отметил Плеханов.

В следующем туре, который пройдёт 19 октября,, Харьковские Соколы сыграют против Старого Луцка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Суперлига Украины баскетбол

Статьи по теме

Главный тренер Киев-Баскета призвал украинцев учиться правильно болеть за команду Главный тренер Киев-Баскета призвал украинцев учиться правильно болеть за команду
Тренер Нико-Баскета - о потере Лихого: "Очень не хватает Димы" Тренер Нико-Баскета - о потере Лихого: "Очень не хватает Димы"
Эксперт озвучил фаворитов баскетбольной Суперлиги сезона-2025/26 Эксперт озвучил фаворитов баскетбольной Суперлиги сезона-2025/26
Стало известно, когда начнется сезон женской Суперлиги Стало известно, когда начнется сезон женской Суперлиги

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Европа18:14
Яремчук готов дебютировать в текущем сезоне
Киберспорт17:55
NaVi стартовали с уверенной победы против росиян на BLAST Slam IV
Бокс17:45
Промоутер Джошуа оценил вероятность его возвращения в ринг в этом году
ЧМ-202617:40
Сборная, провалившая квалификацию на ЧМ-2026, уволила тренера
Формула 117:05
В Мерседес рассчитывают закрепить успех в следующих гонках
Европа16:35
Виртц стал худшим трансфером лета по версии авторитетного издания
Европа15:55
"Мы призываем всех не участвовать в этой клоунаде": фанаты Комо резко выступили против матча в Австралии
Европа15:22
Скандальный экс-судья АПЛ может получить до 10 лет тюремного заключения
Формула 114:50
Серхио Перес рассчитывает на успешный старт Кадиллака в Ф1
Европа14:48
"Мы не в состоянии с ними конкурировать": владелец Брайтона прокомментировал трансферы клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK