Тренер Харьковских Соколов рассказал о травме Никиты Безимы

В минувшие выходные Харьковские Соколы одолели Нико-Баскет со счётом 89:66. Матч прошёл без участия Никиты Безимы.

Главный тренер Соколов Валерий Плеханов рассказал о состоянии здоровья игрока и о том, как его отсутствие влияет на игру команды.

"Для меня важно, что без Никиты Безимы в матче сыграла вся доступная ротация. Каждый игрок внёс свой вклад в общий результат.

Что касается Никиты — надеюсь, он восстановится в ближайшие дни и сможет полноценно тренироваться перед следующими матчами", — отметил Плеханов.

В следующем туре, который пройдёт 19 октября,, Харьковские Соколы сыграют против Старого Луцка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!