Эксперт озвучил фаворитов баскетбольной Суперлиги сезона-2025/26

Волочай спрогнозировал итоги.
Вчера, 16:36       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Волочай / Getty Images
Виталий Волочай / Getty Images

Федерация баскетбола Украины перед стартом сезона попросила спортивных журналистов и комментаторов спрогнозировать итоговую таблицу Суперлиги. Один из комментаторов, Виталий Волочай, поделился своим прогнозом на сезон баскетбольной Суперлиги-2025/26.

По его мнению, чемпионство сохранит за собой Днепр, а серебряным призёром станут Харьковские Соколы, которые в прошлом сезоне выиграли Высшую лигу и повысились в классе.

MVP турнира, по прогнозу, станет 28-летний разыгрывающий харьковчан Андрей Хохоник.

Добавим, что 11 октября в рамках Суперлиги пройдут матчи:

  • 13:00 — Кривбасс — Харьковские Соколы.

  • 15:00 — Прикарпатье-Говерла — Ровно.

  • 16:00 — Нико-Баскет — Черкасские Мавпи.

  • 18:00 — Старый Луцк — Киев-Баскет.

