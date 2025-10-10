Эксперт озвучил фаворитов баскетбольной Суперлиги сезона-2025/26

Федерация баскетбола Украины перед стартом сезона попросила спортивных журналистов и комментаторов спрогнозировать итоговую таблицу Суперлиги. Один из комментаторов, Виталий Волочай, поделился своим прогнозом на сезон баскетбольной Суперлиги-2025/26.

По его мнению, чемпионство сохранит за собой Днепр, а серебряным призёром станут Харьковские Соколы, которые в прошлом сезоне выиграли Высшую лигу и повысились в классе.

MVP турнира, по прогнозу, станет 28-летний разыгрывающий харьковчан Андрей Хохоник.

Добавим, что 11 октября в рамках Суперлиги пройдут матчи:

13:00 — Кривбасс — Харьковские Соколы.

15:00 — Прикарпатье-Говерла — Ровно.

16:00 — Нико-Баскет — Черкасские Мавпи.

18:00 — Старый Луцк — Киев-Баскет.

