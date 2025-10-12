iSport.ua
Тренер Нико-Баскета - о потере Лихого: "Очень не хватает Димы"

Рассказал о восстановлении Дмитрия Лихого.
Сегодня, 07:40       Автор: Валентина Чорноштан
На днях состоялся матч Суперлиги, в котором Нико-Баскет сыграл против Черкасских Мавп. Победу со счётом 86:81 одержали Черкасские Мавпы.

Одной из причин поражения, по мнению главного тренера Нико-Баскета Валентина Берестнева, стало отсутствие Дмитрия Лихого. Наставник поделился информацией о состоянии игрока и процессе его восстановления.

"Нам его очень не хватает. Очень. Пока он не тренируется в основной группе — занимается самостоятельно в тренажёрном зале. Ещё не начинал бегать".

Также тренер прокомментировал, сможет ли Лихой сыграть в следующем туре против Запорожья:

"Будет ли он играть на туре в Запорожье? Думаю, скорее всего, нет. А если и будет, то в какой форме, ведь он пропустил две недели тренировок?".

Добавим, что следующий матч Нико-Баскет проведёт против Харьковских Соколов 12 октября.

