iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Тренер Киев-Баскет о сложности комплектования клубов в Украине из-за войны

Война мешает подписанию игроков.
Сегодня, 16:04       Автор: Валентина Чорноштан
Дмитрий Забирченко / Getty Images
Дмитрий Забирченко / Getty Images

Тренер Киев-Баскет Дмитрий Забирченко рассказал о проблемах команды при подписании игроков:

Планируем ли ещё усиление? Будем смотреть. Вы же понимаете ситуацию в нашей стране. В западных областях немного спокойнее, но если легионер приедет в Киев, где обстрелов и света нет, он скажет: "Ребята, я уехал, жизнь дороже". Уильямсон уехал из Днепра так же. Ещё один даже не приехал, я так понимаю. Из Луцка легионер уехал, но, думаю, не по причине войны. Там другие причины, но в принципе очень тяжело. Я понимаю, когда игрок говорит, что готов приехать, но один-два обстрела, нет света, воды и ещё чего-то, транспорт не ходит, потому что электричества нет.

Читай также: Суперлига: Киев-Баскет дожал Мавп, Кривбасс переиграл Нико-Баскет, а Ровно победил Соколов

"Конечно, очень тяжело. Если есть такие игроки и они будут готовы приезжать, мы будем рассматривать варианты. Мы сегодня в Киеве спокойно спали, в отличие от других районов. Но всё равно тревога стоит. Жена в Киеве, сестра там.

Во время тревоги переживаешь, куда летит — смотришь. Шахеды сегодня залетели на Троещину в дом отца жены моего ассистента. Окна вылетели, всё вылетело. Мы знаем, в какое время живём". 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Киев-Баскет Дмитрий Забирченко

Статьи по теме

Игрок Киев-Баскета установил рекорд сезона и стал MVP тура Игрок Киев-Баскета установил рекорд сезона и стал MVP тура
Главный тренер Киев-Баскета призвал украинцев учиться правильно болеть за команду Главный тренер Киев-Баскета призвал украинцев учиться правильно болеть за команду
Плеймейкер Киев-Баскета стал MVP первой недели Суперлиги Плеймейкер Киев-Баскета стал MVP первой недели Суперлиги
Суперлига объявила символическую сборную стартовой недели Суперлига объявила символическую сборную стартовой недели

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Теннис18:34
Названы призовые турнира Rolex Paris Masters 2025
Формула 118:22
Расселл раскрыл подробности нового контракта с Мерседес
Снукер18:13
Лисовски победил Трампа и завоевал первый трофей за 15 лет карьеры
Европа17:54
Беллингем установил клубный рекорд Реала в Эль Класико
Украина17:44
Два клуба были исключены из состава участников УПЛ
Бокс17:32
Боксерская легенда Мэнни Пакьяо занял высокую должность в IBA
Европа17:22
"Исключений не будет": В Турции разгорелся судейский скандал
Европа16:55
Бывший наставник ПСЖ может возглавить Ювентус
Европа16:25
Арсенал отпраздновал юбилейную победу
Украина16:04
Тренер Киев-Баскет о сложности комплектования клубов в Украине из-за войны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK