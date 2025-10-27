Тренер Киев-Баскет о сложности комплектования клубов в Украине из-за войны

Тренер Киев-Баскет Дмитрий Забирченко рассказал о проблемах команды при подписании игроков:

Планируем ли ещё усиление? Будем смотреть. Вы же понимаете ситуацию в нашей стране. В западных областях немного спокойнее, но если легионер приедет в Киев, где обстрелов и света нет, он скажет: "Ребята, я уехал, жизнь дороже". Уильямсон уехал из Днепра так же. Ещё один даже не приехал, я так понимаю. Из Луцка легионер уехал, но, думаю, не по причине войны. Там другие причины, но в принципе очень тяжело. Я понимаю, когда игрок говорит, что готов приехать, но один-два обстрела, нет света, воды и ещё чего-то, транспорт не ходит, потому что электричества нет.

"Конечно, очень тяжело. Если есть такие игроки и они будут готовы приезжать, мы будем рассматривать варианты. Мы сегодня в Киеве спокойно спали, в отличие от других районов. Но всё равно тревога стоит. Жена в Киеве, сестра там.

Во время тревоги переживаешь, куда летит — смотришь. Шахеды сегодня залетели на Троещину в дом отца жены моего ассистента. Окна вылетели, всё вылетело. Мы знаем, в какое время живём".

