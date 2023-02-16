iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Клипперс ведут переговоры с Уэстбруком о потенциальном контракте

"Парусники" получили разрешение от Юты начать переговоры с Расселлом.
Сегодня, 20:04
Расселл Уэстбрук / Getty Images
Расселл Уэстбрук / Getty Images

В результате трейда в дедлайн обменов Расселл Уэстбрук покинул Лейкерс и перешел в Юту, которая не сильно рассчитывает на него.

Ожидается, что Джаз выкупят контракт 34-летнего разыгрывающего, после чего он сможет подписать контракт с любой другой командой.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Клипперс начали переговоры с Уэстбруком о потенциальном сотрудничестве.

По информации источника, Юта дала добро на эти переговоры. Сам Расти заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде из Лос-Анджелеса.

Читай также: Бостон избавил Маззуллу от приставки "исполняющий обязанности тренера" и дал ему новый контракт

Ранее сообщалось, что Пол Джордж начал активно зазывать Уэстбрука в Клипперс. Напомним, что ранее они вместе выступали за Оклахому.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс Расселл Уэстбрук

Статьи по теме

Жена Уэстбрука раскритиковала журналиста, назвавшего ее мужа "вампиром раздевалки Лейкерс" Жена Уэстбрука раскритиковала журналиста, назвавшего ее мужа "вампиром раздевалки Лейкерс"
НБА: Бостон обыграл Филадельфию, Даллас одержал победу над Клипперс НБА: Бостон обыграл Филадельфию, Даллас одержал победу над Клипперс
Ирвинг = ?: какие обмены команды предлагали Бруклину Ирвинг = ?: какие обмены команды предлагали Бруклину
Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023 Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023
Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига наций20:28
Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023
Европа20:22
Лидер Баварии сможет помочь своему клубу в ответном матче против ПСЖ
НБА20:04
Клипперс ведут переговоры с Уэстбруком о потенциальном контракте
Европа19:56
Анчелотти выступил с заявлением касаемо будущего Асенсио
Европа19:48
Мудрик: Я здесь, чтобы показать, кем является украинец
НБА19:44
Бостон избавил Маззуллу от приставки "исполняющий обязанности тренера" и дал ему новый контракт
Лига Европы19:35
Шахтер - Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига Европы19:35
Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа19:28
Руководство ПСЖ определилось с судьбой главного тренера клуба
Лига Европы19:25
Шахтер - Ренн: онлайн-трансляция матча 16.02.2023 Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK