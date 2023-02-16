Клипперс ведут переговоры с Уэстбруком о потенциальном контракте

"Парусники" получили разрешение от Юты начать переговоры с Расселлом.

В результате трейда в дедлайн обменов Расселл Уэстбрук покинул Лейкерс и перешел в Юту, которая не сильно рассчитывает на него.

Ожидается, что Джаз выкупят контракт 34-летнего разыгрывающего, после чего он сможет подписать контракт с любой другой командой.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Клипперс начали переговоры с Уэстбруком о потенциальном сотрудничестве.

По информации источника, Юта дала добро на эти переговоры. Сам Расти заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде из Лос-Анджелеса.

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Ранее сообщалось, что Пол Джордж начал активно зазывать Уэстбрука в Клипперс. Напомним, что ранее они вместе выступали за Оклахому.