Бостон избавил Маззуллу от приставки "исполняющий обязанности тренера" и дал ему новый контракт

В четверг, 16 февраля, Бостон объявил, что Джо Маззулла официально назначен главным тренером команды, заменив Име Удоку. Он также получил продление контракта, сроки которого не сообщаются, передает ESPN.

"Джо показал, что он очень талантливый тренер и лидер", — заявил президент по баскетбольным операциям Селтикс Брэд Стивенс.

"У него уникальная способность оживлять команду вокруг миссии. Мы благодарны за работу, которую он проделал, чтобы помочь нам добраться до этого момента, и рады, что он согласился вести нас в будущее".

34-летний Маззулла был назначен временным тренером команды еще в сентябре — всего за несколько дней до начала тренировочного сбора — после того, как команда отстранила Удоку на сезон-2022/23 за многочисленные нарушения командных правил.

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Под его руководством Бостон является лучшей командой НБА, занимая первое место на Востоке с балансом побед 42-17. Он также будет тренером команды Янниса Адетокумбо на предстоящем Матче всех звезд - и все это в его первый год работы.